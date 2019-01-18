Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева удостоена почетной медали "Узеир Гаджибейли"

18 января 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева удостоена почетной медали "Узеир Гаджибейли", учрежденной Союзом композиторов Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Союз композиторов Азербайджана принял решение о вручении Мехрибан Алиевой первого экземпляра почетной медали за незаменимый вклад в сохранение и передачу будущим поколениям богатого наследия гениального композитора, основоположника современного азербайджанского музыкального искусства, выдающегося ученого-музыковеда, публициста, драматурга, педагога и общественного деятеля Узеира Гаджибейли, имеющего исключительные заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Отметим, что по инициативе и под руководством Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в 2005 году в связи со 120-летним юбилеем со дня рождения Узеира Гаджибейли был проведен первый конкурс мугама.

В 2008 году был реализован проект «Мир Узеира», посвященный жизни и творчеству гениального композитора.

В это издание вошли книги "Летопись жизни", "Энциклопедия Узеира Гаджибейли", "Художественные и публицистические произведения", оперы "Лейли и Меджнун" и "Кёроглу", клавир, либретто и CD музыкальных комедий "Не так, так эта" и "Аршин мал алан".

Кроме того, с 2009 года традиционно организуется Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, собирающий всемирно известных музыкантов из многих стран мира.

В 2013 году по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева был восстановлен и представлен в цветной версии фильм "Аршин мал алан", являющийся легендой азербайджанского киноискусства и снятый в 1945 году в черно-белом формате по одноименной оперетте гениального композитора Узеира Гаджибейли.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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