Говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо - ответ российскому МИДу

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия являются равноправными суверенными государствами, и говорить в ультимативном тоне с Азербайджаном недопустимо и полностью противоречит этическим нормам дипломатии.

Об этом, как передает Trend, сказали в пресс-службе МИД Азербайджана, комментируя сообщение пресс-службы МИД РФ от 18 января в связи с недопуском в Азербайджан отдельных граждан России.

"Тон комментария пресс-службы МИД Азербайджана по данному вопросу был абсолютно адекватен стилю сообщения пресс-службы РФ в этой связи. Еще раз хотели бы напомнить, что только лишь в 2018 году Азербайджан посетили свыше 880 тысяч граждан РФ, абсолютное большинство которых остались довольны и выразили признательность за гостеприимство", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве страны.

"Необъяснимое упорство пресс-службы МИД РФ в данном вопросе трудно понять, оно противоречит основе стратегических отношений между Азербайджаном и Россией. В то же время, такой подход ни в коей мере не совпадает с демонстрируемой президентами Азербайджана и России волей и проделанной ими работой в развитии отношений между двумя государствами.

Ещё раз хотели бы отметить, что азербайджанская сторона будет предпринимать адекватные действия в соответствии с дальнейшими шагами пресс-службы МИД РФ", - отмечается в сообщении министерства.

О недопуске граждан РФ армянского происхождения на территорию Азербайджанской Республики впервые было заявлено официальным представителем МИД России Марией Захаровой на брифинге 11 января.

Глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, в свою очередь, напомнила:

«Министерство иностранных дел Российской Федерации прекрасно осведомлено, что на протяжении многих лет Армения проводит политику агрессии против Азербайджана, в результате которой были оккупированы Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих к нему административных районов, более одного миллиона человек подверглись этнической чистке и стали беженцами и вынужденными переселенцами. В результате Ходжалинского геноцида, совершенного вооруженными силами Армении 26 февраля 1992 года, 613 гражданских лиц, включая малолетних детей, женщин и пожилых людей, были зверски убиты. В четырёх резолюциях Совета Безопасности ООН 1993 года (№ 822, 853, 874 и 884) отражено требование немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения насильственно изгнанных с этих территорий лиц к их родным очагам. Российская Федерация в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН проголосовала за принятие этих резолюций. Однако, на протяжении свыше 25 лет требования этих резолюций не выполняются и азербайджанские земли продолжают находиться под оккупацией»,- сказала Абдуллаева.

Далее, она отметила, что Азербайджан известен во всем мире как центр мультикультурализма. Азербайджан, в отличие от Армении – многонациональное государство.

«Представители многих народов, в том числе и армянского, совместно проживают в условиях мира и согласия в Азербайджанской Республике. В настоящее время в нашей стране проживает более 30 000 граждан Азербайджана армянского происхождения. В то время как Армения является моноэтническим государством.

Усилия и деятельность Азербайджана в этом направлении всегда высоко оценивались со стороны России в рамках многочисленных двухсторонних встреч на уровне глав государств. В то время, когда в Армении применяются ограничения детям армянского происхождения на получение образования в русскоязычных школах, в Азербайджане существует более 340 русскоязычных учебных заведений. В Армении же такие школы можно пересчитать по пальцам. Азербайджан всегда открыт для граждан России»,- сказала Лейла Абдуллаева.

(Автор: Ляман Зейналова)

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