Уровень сотрудничества между ЕС и Азербайджаном требует, чтобы Европарламент отказался от двойных стандартов - депутат

БАКУ /Trend/ - Существующий уровень сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном требует, чтобы Европарламент отказался от двойных стандартов в политике в отношении официального Баку, проводил политику, соответствующую интересам обеим сторон.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев.

По его словам, в Европарламенте были проведены обсуждения по правам человека в Азербайджане, и в очередной раз принята предвзятая резолюция.

«Эти обсуждения были инициированы группой депутатов Европарламента, известных своей антиазербайджанской позицией, которым оказывало поддержку армянское лобби», - сказал депутат.

Алиев также сказал, что в принятой резолюции содержатся призывы обеспечить свободу слова и печати, освободить «политзаключенных».

«Все это показывает, что в Европейском парламенте все еще продолжают применяться двойные стандарты в отношении Азербайджана, так как там прекрасно понимают, что в Азербайджане обеспечивается свобода слова и печати, нет цензуры в отношении печати, свободы выражения и слова», - отметил Алиев.

Депутат сказал, что более миллиона азербайджанцев, изгнанных из родных краев захватнической Арменией, живут жизнью беженцев и вынужденных переселенцев. Международное сообщество, в том числе Европарламент, ни разу не обсуждало вопрос нарушения прав азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами.

«К сожалению, до сих пор Европарламент не прокомментировал данный вопрос. Это еще раз показывает, что Европарламент все еще не отказался от двойных стандартов в своей политике в отношении Азербайджана», - добавил Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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