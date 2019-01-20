Неудачный митинг стал очередным поражением Али Керимли и его сторонников - эксперт

20 января 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Как и ожидалось, с самого начала митинг так называемого «Национального совета» потерпел очередную неудачу, и эта реальность уже на протяжении многих лет преследует Али Керимли.

Об этом сказал главный редактор газеты Səs, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя состоявшийся накануне митинг так называемого «Нацсовета» на стадионе спортивно-оздоровительного комплекса.

По словам главного редактора, здоровая общественность в целом не придает значения словам и мнению этих черносотенцев, так как их цели не отвечают интересам государственности Азербайджана.

«Мы стали свидетелями грязных целей выступивших на этом митинге «лидеров» черносотенцев, вытекающих из принятой несколько дней назад Европарламентом фиктивной и незначительной «резолюции». Эти политиканы, ставшие рабами Джорджа Сороса и его подручной Реббеки Хармс, выразили «обеспокоенность» состоянием тех, кто якобы «проводит голодовку». Однако все уверены, что ни Али Керимли, ни остальных это не интересует. Все, что их интересует, это гранты, которые будут капать в их карманы, и другие финансовые средства. В целом по поводу неудачного митинга можно высказывать множество мнений, но самое главное - эти люди в ходе своих политических акций ни разу не выражали протест по поводу изгнания с родных земель азербайджанцев и оккупированных земель», - сказал Гулиев.

Эксперт отметил, что уже все устали от призывов и пустых обещаний Али Керимли и Джамиля Гасанли. Неслучайно люди, которые не принимали участия в митинге так называемого «Нацсовета», в той или иной степени демонстрировали антипатию к «лидерам» оппозиции. Теперь общество осознает важность того, что необходимо во всех смыслах быть рядом с государством.

«Можно обратить внимание на то, что Али Керимли и его покровители, которые в свое время использовали радикальных религиозных проповедников в своих целях, теперь стремятся использовать представителей сексуальных меньшинств. Неслучайно в фиктивной и предвзятой «резолюции» Европарламента был затронут и этот вопрос, и председатель партии Народного фронта тут же стремится использовать данный вопрос в своих целях. Возможно, он не признается в этом, но факт, что если поддерживается фальсификация Европарламента, то, значит, содержащиеся в этой «резолюции» «положения» также принимаются этими «лидерами». В целом не стоит удивляться тому, что именно Али Керимли, а также другие руководители так называемого «Национального совета» поддерживают такого рода случаи, выходящие как за духовные и моральные, так и другие рамки», - отметил главный редактор.

Эксперт подчеркнул, что сегодня народ и государство Азербайджана объединились для возвышения страны посредством проведения реформ, развития и прогресса, и это единство не в силах нарушить ни один изменник или антинациональные силы.

По его словам, неудачный митинг стал очередным поражением Али Керимли и его сторонников.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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