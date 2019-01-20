Некоторые группы пытаются создать противостояние в Азербайджане - Мубариз Гурбанлы

20 января 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан развивается ускоренными темпами по направлениям, определенным Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом в воскресенье сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами, заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Мубариз Гурбанлы, сообщает Trend.

По его словам, сегодня перед азербайджанским народом стоят важные задачи, и самая главная из них - возвращение оккупированных Арменией территорий, вторая задача - обеспечение дальнейшего роста благосостояния народа, еще большего укрепления позиций Азербайджана среди развитых стран, еще большего усиления Азербайджана.

"Наш Президент определил по этим целям направления политики. Все государства осуществляют деятельность и развиваются по определенным направлениям. При таких условиях некоторые группы в результате пропаганды из-за рубежа и других влияний, а также ради реализации своих враждебных намерений пытаются создать противостояние, а также предпринимают другие попытки. И во время таких попыток они используют митинги", - сказал Гурбанлы.

По его словам, Азербайджан - демократическое государство, сегодня остались позади времена, когда посредством митингов пытались что-то донести до общественности, чего-то достичь.

"Если у кого-то, у какой-то политической группы есть что сказать, то нет никаких проблем с тем, чтобы донести это до народа. Например, проведенный на стадионе "Мехсул" митинг ещё раз показал, что азербайджанский народ не поддерживает такие акции. Здесь собираются одни и те же люди, которые озвучивают одни и те же мысли, говорят одни и те же слова, и народ даже не реагирует и не будет реагировать на их закостенелые идеи, потому что в сказанном ими нет ничего нового", - сказал Гурбанлы.

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