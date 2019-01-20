Мубариз Гурбанлы: Вопрос о Мехмане Гусейнове раздувается и используется против Азербайджана

20 января 2019 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вопрос об одном блогере раздувается и используется против Азербайджана.

Об этом в воскресенье сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами, заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» Мубариз Гурбанлы, говоря об искусственно созданной проблеме вокруг блогера Мехмана Гусейнова, сообщает Trend.

Гурбанлы, коснувшись последней резолюции Европарламента, отметил, что из 751 депутата в обсуждениях приняли участие лишь 30.

"А когда смотришь выступления, то видишь, что эти люди не могут прочесть даже написанное ими. Возможно, что написанное дали им за 10 минут до выступления. Эти люди не в курсе вопроса, что еще раз показывает, что все это - постановка. Это никак не влияет на Азербайджан. Потому что у Азербайджана нет никаких обязательств перед Европейским парламентом. Мы не член Европарламента", - сказал Гурбанлы.

Он добавил, что вообще в Европарламенте приняты сотни резолюций, являющихся проявлением двойных стандартов не только по отношению к Азербайджану, но и к другим странам.

"Если Европарламент ищет проблему, то проблема в них самих. Пусть обратят внимание на происходящие события в европейских странах. Там все еще нарушаются права человека", - сказал Гурбанлы.

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