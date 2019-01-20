Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января (ФОТО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - 20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов память шехидов 20 Января.

С событий Черного Января прошло 29 лет. День 20 января 1990 года вошел в современную историю Азербайджана как один из самых трагических дней и в то же время как героическая страница летописи нашего народа, стал символом его борьбы за национальную независимость и свободу, непоколебимой воли. Наш народ, подвергшийся карательным мерам вооруженной до зубов бывшей советской армии, не утратил стремления к свободе, напротив, еще громче заявил о своем правом деле. В ту страшную ночь ровно 29 лет назад патриотически настроенные сыны Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство родного края, народа были превыше всего, отдали жизни, взойдя на вершину шехидства. Несмотря на то, что с учиненных советскими войсками в Азербайджане кровавых событий прошло много лет, наш народ не забывает горечи тех страшных дней, выражает глубокое презрение к тогдашним руководителям советской империи и их приспешникам в Азербайджане, учинившим расправу над собственными гражданами.

Ввод крупных воинских соединений советской армии против широких народных масс, поднявшихся в знак протеста против предвзятой, проармянской, антиазербайджанской политики руководства бывшего СССР, открытой поддержки им агрессивной Армении, посягающей на наши исконные земли, и предательской позиции тогдашнего руководства республики, привел к невиданной трагедии в Азербайджане, особенно в Баку, обернулся большими потерями, гибелью невинных людей. Несмотря на это, некомпетентные, обладавшие рабской психологией руководители Азербайджана того времени, и тогда не осмелились объединиться с народом, продолжили цепляться за советское руководство.

В отличие от них, великий сын нашего народа Гейдар Алиев, живший тогда в Москве, рискуя собственной жизнью, на следующий день после трагедии пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим виновников трагедии Кровавого Января, довел до мира страшные события, учиненные против нашего народа. Тем самым великий лидер еще раз доказал свою смелость, мужество, то, что является верным сыном народа.

На самом деле, это преступление, учиненное по подстрекательству армян, не смогло сломить волю азербайджанского народа, его стремление к свободе. Наш народ ценой своей крови добился желаемого - обрел свободу и независимость и никогда их не утратит.

Кровавая бойня, учиненная в Азербайджане военной машиной бывшего СССР, по своей сути была невиданной в истории агрессией, геноцидом, учиненным государством против собственных граждан. Это было грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР. В тот день бывшее советское государство, направившее войска на подавление мирного населения, проигнорировало Устав ООН, нормы международного права, преступно нарушило ряд положений Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого являлось.

После возвращения к руководству Азербайджаном общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка, имена виновников преступления были объявлены общественности. 20 Января был объявлен Днем всенародной скорби.

Азербайджанский народ ежегодно с глубоким уважением чтит память жертв трагедии 20 Января.

Чтя светлую память шехидов, отдавших жизни за свободу Азербайджана, государство окружает постоянной заботой членов их семей и близких. В то же время в центре внимания главы государства всегда находятся социальная защита и пенсионное обеспечение инвалидов, потерявших здоровье во время событий 20 Января. Принимаются также последовательные меры по обеспечению социальной защиты членов семей и инвалидов 20 Января. Создана совершенная законодательная база по пенсионному обеспечению, улучшению жилищных условий, повышению уровня жизни членов семей шехидов. Глава государства подписал соответствующие распоряжения и указы. Кроме того, в республике построены новые оздоровительные центры для реабилитации инвалидов. Социальное обеспечение семей шехидов, инвалидов с каждым годом улучшается.

20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время трагедии Кровавого Января.

Глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Светлую память шехидов почтили также официальные представители государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.

В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов и руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.