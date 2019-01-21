События 20 Января не заставили народ отказаться от движения за территориальную целостность Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Трагедия 20 Января является одной из самых кровавых, жестоких страниц не только в истории азербайджанского народа, но и всего мира.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

Депутат сказал, что главной задачей государства является защита безопасности граждан.

«Однако советское государство 20 января 1990 года без предупреждения начало кровавую расправу над жителями Баку, и за короткое время сотни людей были убиты, ранены. Все они были мирными жителями, которые не оказали вооруженного сопротивления. Среди убитых были дети, люди, которые просто сидели в автомобилях, проходили по улице, а также среди них были врачи, оказывающие помощь раненым», - сказал Мирзазаде.

Мирзазаде отметил, что цель этих действий - запугать азербайджанский народ, который вел борьбу за независимость, сохранение своих земель.

«Армянские националисты, поддерживаемые советским руководством, хотели присоединить к Армении Нагорный Карабах Азербайджана. Азербайджанский народ выразил протест против этого и начал в 1988 года борьбу», - добавил депутат.

По его словам, руководство СССР путем такой кровавой расправы стремилось заставить азербайджанский народ отказаться от борьбы.

«Однако ход последующих событий показал, что это не только не испугало народ, а, наоборот, укрепило его стойкость. События 20 Января, с одной стороны, являются трагедией, с другой – примером героизма», - отметил Мирзазаде.

Депутат также сказал, что убийство людей не заставило азербайджанский народ отказаться от движения за территориальную целостность.

По его словам, спустя день после этих событий гениальный сын азербайджанского народа Гейдар Алиев прибыл в постоянное представительство Азербайджана в Москве и осудил произошедшую трагедию, возложил политическую ответственность за кровопролитие на руководство СССР, в первую очередь на Михаила Горбачева, что стало проявлением большой политической смелости.

Мирзазаде отметил, что трагедия 20 Января навсегда останется в памяти азербайджанского народа и всегда будет жить память о шехидах.

Отметим, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

Войсковые части, введенные в Баку, а также другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года жестоко убили 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 невинных гражданских лиц, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 Января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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