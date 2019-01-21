Борис Добин: Выходцы из Азербайджана в Израиле рассказывают о трагедии 20 января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Событиям 20 января предшествовала смута, начавшаяся еще в 1988 году по вине тогдашнего руководства Армении. Об этом, как сообщает Trend, передаёт СТМЭГИ воспоминания фотографа Бориса Добина, в свое время снявшего страшные события 20 января 1990 года в Баку. Сейчас он проживает в Израиле, является членом Ассоциации "Израиль-Азербайджан" (АЗИЗ).

«В то время было принято решение насильно выдворить всех азербайджанцев из приграничных сел на территории Армении. Изгоняли варварски, изгоняли из родных домов, отнимали скот и землю, заставляли снимать сбережения со счетов и присваивали их себе. Не жалели ни стариков и женщин, ни детей, убивали их. Азербайджанцы в страхе, кто в чём был одет, убегали в Баку. Они шли через заснеженные перевалы и пришли в Баку обмороженные и голодные и рассказали обо всем, что они пережили. Бакинцы, естественно, были возмущены, но власти ничего не предпринимали, поскольку местная власть зависела от центральной во главе с Горбачевым. А ему только это и надо было: стравить народы, и это ему хорошо удалось. Армяне массово стали покидать Баку», — отмечает Добин.

Но уже до трагедии 20 Января в столице наблюдалась напряженная обстановка, вспоминает фотограф: «Было жутко. Накануне тех событий мы с друзьями пошли в сауну, пили чай и смотрели телевизор. Но внезапно вещание было приостановлено. Почувствовав что-то неладное, мы решили вернуться домой. В то время я жил на Московском проспекте (ныне проспект Гейдара Алиева), в доме с башней с часами. В ночь на 20 января советские войска вошли в Баку с танками, были слышны выстрелы, во двор забегали люди, кричали, молили о помощи. Утром мне позвонили из городского ГАИ и сказали, что необходимо сфотографировать последствия вандализма советских войск.

Я сфотографировал все то, что повредили танки: это и побитые светофоры, столбы, раздавленные автомобили, продырявленная пулями машина скорой помощи, поврежденные объекты, дома и т.д. Фотосъемку я вел около района Сальянских казарм. Во время фотосъемки были слышны выстрелы в этих казармах, даже пушечные залпы.

Помню один очень неприятный эпизод: на сумгайытской дороге ехала колонна танков, один танк проехал по автомобилю с академиками и профессорами. Все они погибли на месте. Я снимал похороны от начала до конца, от Дома правительства до Аллеи Шехидов. Во время похорон на всех высотных зданиях сидели солдаты-снайперы», — рассказывает Добин.

Он говорит, что хотя с тех событий прошло уже 29 лет, он все еще переживает, вспоминая те жуткие дни.

«Ежегодно в Израиле проходят траурные мероприятия, выставки моих фотографий, приуроченные к трагедии 20 Января. Евреи — выходцы из Азербайджана все время рассказывают о тех страшных событиях коренным израильтянам и евреям, которые приехали из других республик бывшего СССР и из зарубежных стран. Я сам лично рассказываю израильтянам о трагедии, о том, кто виновен в ней. Все сочувствуют и возмущаются руководством бывшего СССР и наглостью Армении», — рассказывает Добин.

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