Мехман Гусейнов направил Президенту Ильхаму Алиеву обращение (версия 2)

21 января 2019 16:55 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Арестованный Мехман Гусейнов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обращение, сообщает в понедельник Trend.

В своем обращении Гусейнов пишет, что около двух лет отбывает наказание и за это время между ним и сотрудниками исправительного учреждения не было никаких негативных инцидентов, он всегда старался соблюдать режим.

По его словам, однако 26 декабря в исправительном учреждении, в котором он отбывает наказание, произошел инцидент, в котором обвинили его. Он подчеркнул, что не виновен в произошедшем.

Мехман Гусейнов отметил, что второго марта заканчивается срок его ареста, он очень ждет этот день и не хочет быть вновь осужденным и повторно отбывать наказание.

Он также подчеркнул, что не несет ответственности за чьи-то действия и не хочет, чтобы кто-то использовал его положение в своих целях.

В обращении Мехман Гусейнов отметил, что его интересует только одно – освобождение, подчеркнув, что новый срок наказания будет большим ударом для его 70-летнего отца.

Гусейнов обратился с просьбой к главе государства распорядиться о том, чтобы инцидент был расследован объективно.

Он выразил уверенность в том, что решение по его делу будет справедливым, если вмешается Президент Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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