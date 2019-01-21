Глава азербайджанской делегации Самед Сеидов переизбран вице-президентом ПАСЕ

БАКУ /Trend/ - Председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Самед Сеидов переизбран вице-президентом ПАСЕ, сообщает в понедельник Trend.

На зимней сессии ПАСЕ были полностью утверждены полномочия азербайджанской делегации.

В период сессии азербайджанская делегация будет осуществлять свою работу в прежнем порядке.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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