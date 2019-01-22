Т.н. «Нацсовет" стал рабом политических амбиций, продемонстрировав это неуважением к шехидам 20 Января - Вугар Рагимзаде

БАКУ /Trend/ - Попытки антиазербайджанских сил дискредитировать успехи Азербайджана, уверенно шагающего по пути строительства демократического, правового государства, опыт демократии которого служит примером для других стран, говорят, что им присущи такие качества, как безнравственность и гражданская беспринципность.

Об этом во вторник сказал Trend член политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде, комментируя последний митинг т.н. «Нацсовета» 19 января и его попытки нарушить общественный порядок в день памяти шехидов 20 Января.

Рагимзаде отметил, что у организаторов акции на протяжении всей их деятельности была настоящая страсть к митингам, поэтому при подходящей возможности они выходят на улицу, чтобы сорвать грант от зарубежных покровителей, но при этом видят отсутствие социальной базы.

«Вместо того, чтобы искать причину безуспешности в себе, они всегда пытаются критиковать власть и вводить в заблуждение общественное мнение. Но они забывают одну реальность, которая заключается в том, что народ научился различать черное от белого и очень хорошо знает, кто и ради чего ведет борьбу», - сказал Рагимзаде.

По его словам, разрешение, данное Исполнительной властью Баку т.н. «Нацсовету» провести митинг 19 января, подтверждает, что в стране существует право на свободу собраний, на свободу выражения своего мнения, являющееся одним из главных атрибутов демократического общества.

Эксперт считает, что цели и намерения лиц ясно видны по их лозунгам, с которыми они вышли на митинг.

«Они выбрали эти лозунги по заказу зарубежных покровителей. Отсутствие в Азербайджане «политзаключенных» признается на международном уровне. Самое главное, что Совет Европы, занимающийся развитием принципов демократии, заявил, что этот вопрос давно закрыт и проблем у Азербайджана на эту тему нет. Вспомним, что на зимней сессии структуры в 2013 году ее руководство не приняло предложение некоторых антиазербайджанских сил о важности обсуждения вопроса о «политзаключенных» в Азербайджане. И это событие было оценено как торжество демократического развития страны, несмотря на то, что некоторые «правозащитники» в стране спекулируют термином «политзаключенный», составляют различные списки, направляя их потом в международные организации. Проясняет многие моменты и само совпадение даты митинга т.н. «Нацсовета» с поспешным принятием Европарламентом резолюции по Мехману Гусейнову», - сказал Рагимзаде.

Главный редактор добавил, что митинг 19 января еще раз продемонстрировал, что мечты о «многотысячном митинге» так и останутся мечтами.

Рагимзаде добавил, что организаторы митинга еще раз проявили неуважение к шехидам 20 Января - в День всенародной скорби.

«Было бы наивно ожидать от таких, как Али Керимли, уважения к шехидам, потому что им чуждо чувство патриотизма. Хотелось бы добавить, что эти элементы, которые прибегли к провокации под предлогом отдать дань уважения шехидам 20 Января, поддерживают таких, как Акрам Айлисли и Рустам Ибрагимбеков. Эта поддержка означает поддержку армян», - сказал Рагимзаде.

В заключение главный редактор отметил, что тот, кто предает забвению прошлое, не может построить нормальное будущее. Такие, как председатель ПНФА Али Керимли, сотрудничество которого с армянами доказано, который отвернулся от своих бывших соратников, лишены чувства патриотизма. А те, кто лишены этого чувства, просто безнравственны. Но самое главное – утраченную безнравственность не восстановить.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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