Попытки использовать Аллею шехидов в политических целях - неуважение к истории национальной борьбы в Азербайджане - депутат

БАКУ /Trend/ - Попытки использовать в политических интересах такое священное место, как Аллея шехидов, имеющее особое значение в истории современного Азербайджана, как противоречат законодательству, так и являются неуважением к национально-духовным ценностям, истории национальной борьбы.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

По его словам, в то время, когда Президент Ильхам Алиев усиливает борьбу с коррупцией, расширяет масштаб структурных реформ, лица, считающие себя оппозицией, становятся еще более агрессивными и пытаются оказать сопротивление.

«Акция протеста, проведенная 19 января, а также попытка днем позже, в День общенациональной скорби, вызвать беспорядки в Аллее шехидов могут считаться первым проявлением сопротивления проводимым реформам», - сказал Алиев.

Депутат сказал, что сегодня независимость Азербайджана, наличие своей воли раздражают определенные соперничающие группы, коалиции в регионе и мире.

«Резолюция, принятая Европарламентом из-за провокации и шантажа группы депутатов антиазербайджанской направленности, является неуважением к государству, которое проводит независимую политику. Значит, ряд европейских кругов будто намеренно провоцирует Азербайджан, который играет особую роль в энергетической безопасности Европы, к враждебности. Этого ни в коем случае нельзя допускать, и мы должны продемонстрировать наше национальное единство в отношении коварных игр этих кругов», - отметил депутат.

По его словам, вызывает подозрение то, что Европейский парламент быстро вынес на обсуждение и принял решение по Азербайджану, использовав Мехмана Гусейнова в качестве предлога.

«Данное решение словно стало указанием для каких-то лиц в Баку - «начинайте разрушение, хаос». Но ни одна сила не ввергнет вновь Азербайджан в хаос. Нельзя изменять своему народу и государству», - сказал Алиев.

Депутат добавил, что одни и те же лица, не меняющиеся на протяжении более 25 лет, все те же популистские и бессмысленные лозунги, необоснованные обвинениям, лживые обещания вновь повторились на митинге, проведенном 19 января.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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