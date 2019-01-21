В Азербайджане приостановлена деятельность трех адвокатов

21 января 2019 21:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялось очередное заседание Коллегии адвокатов Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Коллегию.

В ходе заседания были рассмотрены заключения по 12 документам административного производства. Была приостановлена деятельность трех адвокатов за нарушение требований законодательства и вынесено решение об обращении в суд об их исключении из коллегии.

Также одному из адвокатов было сделано замечание, другому адвокату был объявлен выговор. Рассмотрение вопроса по одному дисциплинарному делу, в связи с дополнительным расследованием, было отложено на следующее заседание.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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