В Азербайджане приостановлена деятельность трех адвокатов

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялось очередное заседание Коллегии адвокатов Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Коллегию.

В ходе заседания были рассмотрены заключения по 12 документам административного производства. Была приостановлена деятельность трех адвокатов за нарушение требований законодательства и вынесено решение об обращении в суд об их исключении из коллегии.

Также одному из адвокатов было сделано замечание, другому адвокату был объявлен выговор. Рассмотрение вопроса по одному дисциплинарному делу, в связи с дополнительным расследованием, было отложено на следующее заседание.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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