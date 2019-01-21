Самед Сеидов: Сотрудничество ПАСЕ и Азербайджана по таким сложным вопросам, как дело Мехмана Гусейнова, приведет к взаимопониманию

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество и диалог между Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) и Азербайджаном, особенно по таким очень сложным вопросам, как дело блогера Мехмана Гусейнова, приведет к взаимопониманию.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, выступая на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция).

«Я хотел бы выразить сожаление и разочарование в связи с координированными усилиями, направленными на использование дела Мехмана Гусейнова для того, чтобы совершать нападки на Азербайджан и ухудшать имидж страны. К сожалению, некоторые коллеги из ПАСЕ пытались это сделать. Я хотел бы проинформировать коллег и членов ПАСЕ о том, что 20 января Мехман Гусейнов обратился к Президенту Азербайджана. Он просит Президента обеспечить объективность в расследовании его дела и справедливое решение. Ранее, 18 января группа активистов-правозащитников, которые посетили Мехмана Гусейнова в местах задержания, также обратились к Президенту в том же духе. И эти обращения были немедленно переданы главе государства. Президент Азербайджана немедленно отреагировал на эти обращения. Сегодня, 21 января, учитывая молодой возраст Мехмана Гусейнова, который ранее был приговорен к двум годам заключения, его семейное положение, возраст его отца, Президент Ильхам Алиев рекомендовал в рамках азербайджанского законодательства принять необходимые меры для того, чтобы обеспечить объективность и справедливое рассмотрение дела Мехмана Гусейнова. Я не сомневаюсь, что эта четкая общественная позиция, которую занял Президент Азербайджана по делу Мехмана Гусейнова приведет к быстрому решению этого вопроса»,- сказал он.

Сеидов выразил благодарность коллегам из ПАСЕ, а также официальным лицам Совета Европы, которые постарались установить сотрудничество и коммуникацию с Азербайджаном для того, чтобы выяснить факты по данной ситуации, а не для того, чтобы выражать свои эмоции.

«Надеюсь, что сотрудничество и диалог между Советом Европы и ПАСЕ и Азербайджаном, особенно по таким очень сложным вопросам приведет нас к взаимопониманию»,- заключил он.

Отметим, что зимняя сессия ПАСЕ продолжится до 25 января.

В делегацию во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым, входят глава комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сабир Гаджиев, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Севиндж Фаталиева, Эльшад Гасанов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Чингиз Ганизаде, Сахиба Гафарова и Нагиф Гамзаев.

(Автор: Ляман Зейналова)

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