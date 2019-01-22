Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой компании “Visa” (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с президентом компании "Visa" Райаном МакИнерни.

На встрече Райан МакИнерни подчеркнул, что в этом году основной целью его визита в Давос является встреча с Президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил, что в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане происходят важные подвижки в развитии цифровых платежей, и компания "Visa" тесно сотрудничает с соответствующими структурами страны в реализации различных проектов в этой области.

Райан МакИнерни сказал, что применяемые в Азербайджане налоговые льготы и другие инициативы для развития безналичных платежей будут очень полезными, подчеркнул, что это является примером и для других стран.

Отметив, что в настоящее время в осуществлении электронных платежей в Азербайджане широко используются карты бренда "Visa", Райан МакИнерни подчеркнул, что компания заинтересована в расширении деятельности в стране, готова оказать поддержку широкому применению безналичных платежей во многих сферах, в том числе и в общественном транспорте.

Президент Ильхам Алиев отметил, что развитие электронных платежей является одним из значимых вопросов для страны и с этой целью проводятся широкие реформы, которые уже дают результаты. Это отражено также в международных рейтингах, например, в отчете Doing Business 2019, в котором Азербайджан, продвинувшись на 32 ступени, поднялся с 57-го на 25-е место. Глава государства подчеркнул важность дальнейшей активизации усилий, направленных на сотрудничество.

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