В Нахчыване завершились приближенные к боевым условиям занятия (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершился очередной курс подготовки снайперов в войсках Нахчыванского гарнизона, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На занятиях, проведенных с участием военнослужащих Азербайджана и Турции в условиях, приближенных к боевым, были успешно выполнены самые трудные боевые задачи.

Во время курса подготовки снайперов, в котором группа военнослужащих Вооруженных сил Турции принимала участие в качестве инструкторов, личному составу были привиты такие качества, как выносливость, выдержка и высокая физическая подготовка в сложных условиях рельефа и климата.

В ходе курса в дневное и ночное время суток были выполнены стрельбы из снайперских винтовок по мишеням, установленным на различных расстояниях. На занятиях военнослужащие обеих стран продемонстрировали чувство патриотизма и профессионализм, которые были оценены как наглядный показатель высокого уровня военного сотрудничества.

Выпускникам, успешно завершившим курс, были вручены сертификаты и нагрудные знаки.

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