Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании SAP SE (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:40)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании SAP SE Биллом Макдермотом.

Билл Макдермотт преподнес на встрече главе государства свою книгу.

В ходе беседы Билл Макдермотт выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном, отметил, что реформы, осуществляемые в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева, и программы развития нашей страны вызывают большой интерес. Сообщив, что SAP SE уже открыла офис в Баку, Билл Макдермотт выразил готовность компании оказать поддержку в реализации осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым экономической политики и формировании цифровой экономики. Он подчеркнул, что компания может внести вклад в развитие цифровой экономики, диджитализации как в государственном, так и частном секторе. Такую уверенность вселяет экономическая политика, проводимая главой Азербайджанского государства.

Билл Макдермотт подчеркнул, что нынешняя стабильность экономики Азербайджана и усиление финансовой устойчивости страны закладывают широкую основу для развития цифровой экономики. В то же время цифровая экономика способствует стремительному увеличению количества рабочих мест. Генеральный исполнительный директор компании особо отметил, что развитие цифровой экономики может внести вклад и в обеспечение гендерного равенства.

Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение сотрудничеством с компанией SAP SE. Глава государства подчеркнул, что сотрудничество компании с соответствующими структурами Азербайджана внесло вклад в развитие экономики, повышение прозрачности, создание новых рабочих мест в нашей стране. Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение продолжения сотрудничества в этом направлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.