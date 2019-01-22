Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сферах экономики и образования (ФОТО)

22 января 2019 20:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник принял делегацию во в главе с председателем комитета межпарламентской дружбы c Азербайджаном Консультативного совета Саудовской Аравии Файезом бин Абдуллой Аль-Шахри, сообщает Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

Министр выразил удовлетворение развитием отношений во всех сферах между Азербайджаном и Саудовской Аравией и отметил важность умножения усилий для еще большего углубления экономических связей.

Стороны отметили важность доведения отношений до уровня стратегического партнерства. В этой связи стороны подчеркнули необходимость умножения усилий сторон, а также еще большего укрепления сотрудничества в сферах экономики и образования.

Файез бин Абдуллой Аль-Шахри отметил, что позиция Саудовской Аравии по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается неизменной, а также подчеркнул важность урегулирования конфликта на основе принципов международного права, в частности на основе принципов территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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