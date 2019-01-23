Президент Ильхам Алиев: Наша основная цель - защита Азербайджана от потенциальных рисков

23 января 2019 07:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наша основная цель заключается в защите Азербайджана от потенциальных рисков.

Как сообщает Trend, об этом в Давосе Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в интервью китайскому телевизионному каналу CGTN (China Global Television Network).

Глава государства, отвечая на вопрос ведущей «Господин Президент, верите ли Вы в то, что экономическая мощь и рост авторитета Вашей страны на международной арене помогут вам в решении данной проблемы?» сказал:

«Совершенно верно. Мы видим результаты, видим позитивную динамику и, откровенно говоря, видим, что резолюции международных организаций не исполняются и никакого наказания за это нет. Ведущая международная организация в мире – Совет Безопасности ООН принимает резолюции, связанные с конфликтом, однако конфликт не находит решения, резолюции не исполняются. Поэтому мы, конечно, должны опираться на международное право, но в то же время быть более сильными. Если мы будем сильными в экономическом отношении, то будем сильными и в политическом плане. Мы сможем проводить независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах»,- сказал Президент Азербайджана.

По словам главы государства, Азербайджан также много работает над сокращением внешнего долга. «Сегодня этот долг составляет 19 процентов валового внутреннего продукта. Это – хороший показатель. Но еще лучшим показателем является соотношение между внешним долгом и нашими резервами. С этой точки зрения наши свободно конвертируемые валютные резервы в 4,5 раза превышают внешний долг. Иными словами, мы можем погасить внешний долг в течение нескольких месяцев и в экономическом отношении ни от одной страны не зависим», - добавил Президент Ильхам Алиев.

«Думаю, что опыт Азербайджана и достигнутые нами результаты демонстрируют правильность нашей политики. Мы живем в не очень стабильном регионе. В близкой к нашим границам зоне наблюдается напряженная ситуация. Мы видим новые источники конфликтов, новые источники рисков. Поэтому наша основная цель заключается в защите Азербайджана от потенциальных рисков. Для этого мы, как я уже отметил, должны быть сильными внутри страны. Для этого у нас должны быть хорошие отношения с соседями, и у нас такие отношения. Необходимы также хорошие отношения с ведущими центрами мира», - сказал глава государства.

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