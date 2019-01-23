Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с гендиректором компании Signify (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Давосе во вторник состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Signify (бывшая Philips Lightning) Эриком Рондолатом.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана, на встрече Эрик Рондолат подчеркнул, что представляемая им структура является одной из ведущих компаний мира в сфере городского освещения, отметил, что в настоящее время проводится совместная работа с соответствующими структурами Азербайджана по освещению столицы. Он проинформировал главу государства о завершении пилотного варианта проекта в ближайшие месяцы.

Эрик Рондолат выразил удовлетворение от совместной работы по проекту с азербайджанской стороной. Он предложил подготовку и представление компанией Signify проекта управления в целом системой освещения города Баку.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил деятельность представителей компании Signify в Азербайджане. Глава государства подчеркнул важность проведения совместных обсуждений с соответствующими структурами вопросов усовершенствования системы освещения города Баку и подготовки соответствующих проектов.

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