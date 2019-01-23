Президент Ильхам Алиев: Азербайджану удалось правильно направить доходы от продажи нефти и газа на инвестирование инфраструктуры

23 января 2019 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/- Азербайджану удалось правильно направить доходы от продажи нефти и газа на инвестирование инфраструктуры.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на сессии «Развитие инициативы «Один пояс, один путь»: взгляд Китая на триллион долларов» в рамках Всемирного экономического форума. «Что касается инфраструктуры, то мы финансировали ее в основном из государственного бюджета. Считаю, что нам удалось правильно направить доходы от продажи нефти и газа на инвестирование инфраструктуры, и сегодня мы можем гордиться этим», -сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что согласно оценке Давосского всемирного экономического форума, по качеству дорог Азербайджан занимает 34-е место в мире.

«Мы сделали это за счет средств от продажи нефти и газа. Затем это, конечно, способствовало созданию бизнес-среды, так как если у вас есть современная инфраструктура, газификация, электроэнергия, хорошие доходы и магистрали, то тогда и бизнесу легче вкладывать инвестиции. Мы проделали работу и в этом направлении. Согласно последнему отчету Doing Business Всемирного банка, Азербайджан занимает 25-ю ступень в мире, улучшив свою позицию на рекордный показатель – 32 ступени. В этой программе Всемирного банка мы входим в число десяти самых реформаторских стран», - сказал Президент Азербайджана.

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