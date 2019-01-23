Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Давосе приняли участие в сессии "Развитие инициативы "Один пояс, один путь": взгляд Китая на триллион долларов" (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Давосе в рамках Всемирного экономического форума состоялась сессия на тему «Развитие инициативы «Один пояс, один путь»: взгляд Китая на триллион долларов».

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана, в сессии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Ведущая сессии: Давайте начнем с Вас, господин Президент. Что означает для такой соседней страны, как Азербайджан, инициатива «Один пояс, один путь»? Я знаю, что Вы видите экономическую деятельность Вашей страны не только в нефтегазовом секторе, но и в создании инфраструктуры.

Президент Ильхам Алиев: Да, вы абсолютно правы. Создание современной инфраструктуры является одной из основных целей нашего правительства. Считаю, что, используя свое географическое положение, мы правильно поступили, вложив инвестиции в основном в инфраструктуру, то есть внутреннюю инфраструктуру и инфраструктуру, которая позволит превратить Азербайджан в один из международных хабов. Мы вкладываем инвестиции в инфраструктуру внутри страны для строительства дорог, магистралей, аэропортов, газификации, генерации электроэнергии. Мы также вложили инвестиции в транспортную инфраструктуру. Это позволит нам транспортировать грузы с Востока на Запад, с Севера на Юг и с Юга на Север.

Азербайджан является активным членом инициативы транспортного коридора Восток-Запад. Конечно, мы поддерживаем инициативу правительства Китая «Один пояс, один путь». Азербайджан создает для стран, расположенных к северу и югу от него, возможность для присоединения к данному проекту. Мы уже наблюдаем это. Азербайджан – единственная страна, которая является участницей транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Модернизация наших железнодорожных систем, строительство крупнейшего на каспийском побережье морского порта, грузоперевалочная способность которого составляет около 25 миллионов тонн, прокладка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, соединяющей нас с Турцией и Европой путем создания недостающего сообщения между Европой и Азией, открывают хорошие возможности для желающих использовать наши пути. Мы расходуем средства для создания хорошей тарифной политики. Растет и объем грузоперевозок. Только по коридору Север-Юг в минувшем году было перевезено в десять раз больше грузов, чем в предыдущем.

Ведущая: Должна признать, что взяла интервью у господина Президента, он помнит все цифры. В настоящее время мы анализируем лишь незначительную часть этих цифр.

Господин Президент, давайте поговорим о долге, потому что Вы неоднократно сталкивались с этим вопросом. Если я правильно помню, то в течение десяти лет Вам пришлось отвечать на вопросы различных людей о долге. Что Вы можете сказать об этом?

Президент Ильхам Алиев: Что касается инфраструктуры, то мы финансировали ее в основном из государственного бюджета. Считаю, что нам удалось правильно направить доходы от продажи нефти и газа на инвестирование инфраструктуры, и сегодня мы можем гордиться этим. Согласно оценке Давосского всемирного экономического форума, по качеству дорог Азербайджан занимает 34-е место в мире. Мы сделали это за счет средств от продажи нефти и газа. Затем это, конечно, способствовало созданию бизнес-среды, так как если у вас есть современная инфраструктура, газификация, электроэнергия, хорошие доходы и магистрали, то тогда и бизнесу легче вкладывать инвестиции. Мы проделали работу и в этом направлении. Согласно последнему отчету Doing Business Всемирного банка, Азербайджан занимает 25-ю ступень в мире, улучшив свою позицию на рекордный показатель – 32 ступени. В этой программе Всемирного банка мы входим в число десяти самых реформаторских стран.

Ведущая: С Вашего позволения, я знаю, что Вы можете отметить прекрасные результаты. Однако процесс, ведущий к этим результатам, отнюдь не всегда бывает легким. Поэтому я спрашиваю у Вас о долге, так как Вы, как и многие, подверглись критике за накопление долгов в результате создания инфраструктуры. Поэтому какими, с Вашей точки зрения, представляются инвестиции, приводящие к долгам, и как данный вопрос может найти свое решение?

Президент Ильхам Алиев: На протяжении многих лет наша стратегия заключалась в том, чтобы расходовать меньше, чем мы зарабатываем. Было бы хорошо, если бы эта разница была больше. Поэтому мы не накапливали долги. Что касается внутреннего долга, он очень низок. Наш внешний долг составляет всего 19 процентов валового внутреннего продукта. У нас есть стратегия по снижению его до 10 процентов. Поэтому, как я уже отметил, все реализованные в Азербайджане инфраструктурные проекты, то есть, как я сказал, проекты, соединяющие страны друг с другом, были осуществлены без заимствований. Двадцать лет назад, когда мы еще были не очень развитыми и бедными, мы брали в долг и были вынуждены делать это. Мы признательны тем финансовым институтам, которые давали нам в долг. Сегодня мы сами даем в долг. В настоящее время Азербайджан обладает стратегией по инвестированию не только других стран, но и инфраструктуры, реальной экономики. В то же время мы предоставляем долг на инфраструктурные проекты, реализуемые в других странах. Наш долг не имеет никакого отношения к инфраструктуре. Но, вкладывая инвестиции в инфраструктуру, мы не ждали, что наши средства сразу же окупятся. Мы понимали, что прямого возвращения затраченных средств не будет. Вы не сможете заработать на строительстве дороги. Но вы заработаете на налогах, выплачиваемых теми, кто пользуется этой дорогой для поставки товаров на рынок. Или же мы заработаем на средствах, выплачиваемых теми, кто пользуется нашей территорией как транзитной с Востока на Запад и в обратном направлении. А это – доход от вложенных инвестиций. Вместе с тем, считаю, что средства, затраченные нами на инфраструктуру в стране и региональное сотрудничество, возможно, окупятся через десять лет.

Ведущая: И все-таки не каждая страна счастлива так, как Азербайджан. У вас богатейшие ресурсы нефти и газа. Однажды я открыла это для себя как факт, вызывающий удивление. Является ли это поводом для беспокойства в других странах, создающих инфраструктуру и участвующих в данной платформе? В чем заключается путь сбалансирования такого положения?

Президент Ильхам Алиев: Конечно, считаю, что это беспокойство. Если бы мы не имели денег для вложения инвестиций, то вынуждены были бы брать их у иностранных инвесторов. Могу привести вам пример, связанный с проектом железной дороги, который мы завершили полтора года назад. Речь идет о железнодорожном сообщении между Азербайджаном и Турцией, соединяющем Восток с Западом. Несколько лет мы искали финансирование из внешних источников.

Ведущий: Когда это было?

Президент Ильхам Алиев: Это было начало 2000-х годов, 2004-2005 годы. Но наши обращения были отклонены, так как инвестиции, как вы отметили, не окупились бы даже в среднесрочной перспективе. Конечно, странам, не имеющим финансовых ресурсов, приходится очень трудно. У тех, кто не имеет финансовых ресурсов, больше неотложных проблем. К примеру, безработица, инвестирование реального сектора экономики для получения доходов и инфраструктурные проекты не являются приоритетными для этих стран. Поэтому считаю, что финансовым институтам следует уделять больше внимания данному вопросу. Особенно я имею в виду международные финансовые институты. Им следует оказывать помощь во вложении инвестиций в инфраструктурную сферу странам, которые создадут возможность для открытия рабочих мест в течение десяти лет.

Затем глава государства ответил на вопросы аудитории.

Лурдис Кардсанелла из Корнельского университета: Инвестиции стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь» увеличились за последние пять лет на пятьдесят процентов. Если принять к сведению ограничения, с которыми столкнулись китайские компании в США и Европе, будет ли в дальнейшем наблюдаться такой рост?

Представитель крупнейшей в Китае и в мире энергетической компании: У меня вопрос к Его превосходительству Президенту Алиеву. Мне известно, что Вы уделяете внимание инфраструктуре в области транспорта. Но что Вы можете сказать об энергетической инфраструктуре, включая обеспечение электроэнергией? Имеются ли потенциальные возможности для наших компаний в этой области? Большое спасибо.

Представитель парламента Швейцарии Фред Бигли: В какой степени инициатива «Один пояс, один путь» является инфраструктурным проектом и в какой степени – проектом консолидации внешнеполитических отношений?

Сотрудник функционирующей в Таиланде компании «Омата Гроуп» Лина: У меня такой вопрос: мы много говорили о напряженности между Китаем и США. Замедлит или ускорит инициатива «Один пояс, один путь» данную напряженность? Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Мы вложили крупные инвестиции в генерацию электрической энергии. В настоящее время мы полностью устранили дефицит, стали экспортером электроэнергии и заработали десятки миллионов долларов. Мы открыты для инвестиций. Мы также приглашаем компании стать подрядчиками. В нынешнем году мы сдадим в эксплуатацию новую электростанцию мощностью 400 мегаватт . Конечно, в настоящее время мы работаем над эффективностью, сокращением потерь. С практической точки зрения, если вы приедете в нашу страну в качестве инвесторов, подрядчиков – в любом качестве, я буду очень рад.

Хочу также коснуться вопроса представителя парламента Швейцарии. Абсолютно убежден, что любой транспортный проект, соединяющий страны, имеет геополитическую основу. Эти проекты оказывают позитивное влияние на геополитическую ситуацию, стабильность, прогнозирование, так как они создают взаимозависимость. Без соседей мы не сможем стать транзитной страной. Наши соседи не могут стать транзитными странами без своих соседей. Так что это – цепочка стран и, как я уже сказал, мы расположены на пути, ведущем с Востока на Запад и с Севера на Юг. Таким образом, мы соединяем континенты, страны и создаем более прогнозируемое будущее.

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Другие участники сессии – заместитель председателя Всекитайской промышленной и торговой федерации Ванг Йонг, председатель корпорации China Poly Group Су Нианша и министр финансов Сингапура Хенг Свид Кит приняли участие в обсуждениях по теме.

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