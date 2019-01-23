Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Давосе Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайскому телевизионному каналу CGTN (China Global Television Network).

Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана представляет данное интервьюировал ю.

- Господин Президент, очень рады видеть Вас в Давосе.

- Большое спасибо, рад видеть вас.

- Развитие нефтегазового сектора в Вашей стране позволило поднять экономику на высокий уровень, и это стало возможным благодаря Вашему подходу. Мой вопрос таков: будет ли это постоянным?

- Вы правильно отметили, что нефть и газ являются ведущей силой нашей экономики. Благодаря привлечению крупных энергетических компаний к инвестированию Азербайджана мы добились очень большого прогресса. Однако сейчас наша основная задача, конечно, заключается в диверсификации экономики и сокращении зависимости от нефти и газа. Это будет нелегко, потому что в настоящее время мы находимся в активной фазе развития разработки нефтяных и газовых ресурсов. Но в то же время в последние годы мы вкладывали инвестиции в основном в инфраструктуру. Мы привлекли крупные инвестиции, за последние 15 лет в объеме около 250 миллиардов долларов. В рейтинге Doing Business Всемирного банка мы занимаем 25-е место. Поэтому считаю, что привлечение инвесторов к вложению инвестиций в другие секторы, помимо нефтегазового, будет несложно.

- Господин Президент, я понимаю, что инфраструктурная сфера имеет значительный потенциал в Вашей стране. К примеру, Вы можете работать над несколькими важными инфраструктурными проектами. То есть, я имею в виду проекты, реализуемые в Вашей стране, а также между другими прикаспийскими странами и даже за пределами региона. Каково краткосрочное и долгосрочное влияние этого на развитие?

- Вы абсолютно правы. Мы вложили инвестиции в Азербайджан и за его пределами. Первоначально приоритет, конечно, заключался в создании современной инфраструктуры. Эта инфраструктура, в свою очередь, создаст большой потенциал для инвесторов, деловых кругов и удобство для наших граждан. Поэтому мы вложили инвестиции в основном в производство электроэнергии, превратились из страны, импортирующей электроэнергию, в ее экспортера и получили большую прибыль от этого. Мы повысили уровень газификации внутри страны до 95 процентов. Думаю, это тоже очень хороший результат. Мы вложили инвестиции в основном в дорожное строительство, и, согласно оценке Давосского всемирного экономического форума, наши дороги по качеству занимают 34-е место в мире.

Большая работа была проделана также в области очистки воды и ирригации. В то же время мы вложили инвестиции в нашу транспортную инфраструктуру, что позволит нам привлечь большой объем грузов и создать хаб. У нас есть железные дороги, шесть международных аэропортов, Алятский торговый порт, который позволит перевозить грузы объемом от 15 миллионов до 25 миллионов тонн. Есть новый Судостроительный завод, который позволит производить все виды судов и увеличить грузоперевозки по Каспийскому морю, а также наладить сообщение с центральноазиатскими и европейскими странами. В 2017 году мы отметили открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Эта железная дорога была недостающим сообщением между Азербайджаном и Европой, а также Европой и Азией. В настоящее время эта железная дорога функционирует, и мы видим увеличение объема грузов. Инфраструктура помогает нам привлекать большой объем грузов и налаживать новое важное сообщение между многими странами.

- Как Президент, Вы всегда говорили, что гордитесь своими достижениями. Однако возникает такой вопрос: как можно воспользоваться этими достижениями в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Сразу же увидеть результаты за короткое время невозможно. Здесь есть такая проблема, не так ли?

- Да, вы абсолютно правы. Мы вложили в инфраструктурные проекты средства из государственного бюджета и понимаем, что пользу этих средств увидим спустя много лет. Однако, как я уже отметил, прежде всего мы хотим создать хорошие условия для своего народа. Мы хотели обновить инфраструктуру и создать условия, которыми могли бы воспользоваться бизнес-круги. В то же время создание транспортного узла в Азербайджане позволит нам стать важной транзитной страной с Востока на Запад и с Севера на Юг. Эти инвестиции вложены для будущего. Мы не ожидаем того, что вложенные средства окупятся, возможно, в течение предстоящих десяти лет. Однако наш план заключается в создании новых возможностей и источников дохода кроме нефтегазового сектора. Когда-нибудь нефть и газ иссякнут, но с учетом нашей географии транспортная инфраструктура останется всегда.

- Господин Президент, Ваши коллеги во многих странах могут смотреть на инвестирование на долгосрочную перспективу как нежелательное явление. Они могут сказать, что уделяют основное внимание сегодняшнему, в крайнем случае, завтрашнему дню. Как глава государства, как Вы относитесь к сохранению баланса между этой краткосрочной и долгосрочной пользой?

- Что касается краткосрочной пользы, то могу сказать, что у нас есть много проектов, приносящих большой доход за относительно короткое время. Мы создаем механизм привлечения инвестиций, в то же время предоставляем частному сектору кредиты под очень низкие процентные ставки, с тем, чтобы они также могли вкладывать инвестиции в отрасли, приносящие доходы в скором времени. К примеру, такие отрасли, как сельское хозяйство, малый и средний бизнес. Мы делаем это для получения прибыли за короткое время. Однако что касается долгосрочных инвестиций, то основная цель заключается в создании такой инфраструктуры, которая бы функционировала на протяжении длительного времени и изменила страну, изменила отношение мира к стране. Потому что без этих инфраструктурных проектов географическое положение Азербайджана не имеет особо большого значения. Мы добились соединения стран и людей. Могу вам сказать, что инфраструктурные проекты, связанные с транспортом, создают совершенно новую политическую ситуацию в нашем регионе. Страны, зависящие друг от друга; одна зависит от транзитной страны, другая становится транзитной страной, конечно, между ними складываются более близкие отношения. Они делятся пользой, могут найти беспроигрышную для всех сторон ситуацию. И не только в двустороннем, но и многостороннем формате. Соединение континентов посредством Каспийского моря, строительство морского порта в Баку, соединение нашей железнодорожной системы с европейской создают новый формат сотрудничества, и взаимозависимость, думаю, является одним из важных инструментов для активного политического диалога, снижения определенных трудностей, сложностей и проявления внимания к позитивной повестке. Наша цель – создать в Азербайджане современную инфраструктуру и модернизировать страну, одновременно – достичь своих целей – политических, экономических и финансовых - посредством активного сотрудничества и взаимной поддержки.

- Господин Президент, мне известно, что даже сегодня, наряду с другими вызовами, Ваша страна столкнулась с определенным территориальным спором. Позволят ли Вам взаимосвязанность, инфраструктура, создание лучшей среды и альянс экономики с людьми найти возможность для решения данной проблемы?

- Я уверен, что это один из самых эффективных путей для освобождения наших земель, которые уже более двадцати лет находятся под оккупацией. В первые годы независимости мы подверглись агрессии и оккупации со стороны Армении. В результате более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, двадцать процентов наших земель находятся под оккупацией. Несмотря на принятые двадцать пять лет назад Советом Безопасности ООН четыре резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с наших земель, они не исполняются. Поэтому нам необходимо быть более сильными, более успешными и более эффективными для восстановления нашей территориальной целостности и возвращения более миллиона человек к родным очагам. Поэтому политика самообеспечения, расчета на собственные ресурсы и резервы ведет нас к успеху. В настоящее время мы повышаем стандарты жизни, у нас хороший международный авторитет. Как я уже отметил, мы привлекли инвестиции в объеме почти 250 миллиардов долларов. Мы вложили крупные инвестиции в военный потенциал и создали очень успешный формат сотрудничества с нашими соседями. Таким образом, страна, продолжающая оккупацию наших земель, должна оценить все это. Она должна понять, что могла бы стать стороной этого крупного формата сотрудничества, то есть, независимо от энергетических, нефтегазовых, транспортных проектов. Все эти проекты обходят их по одной причине: причина - оккупация. Если будет положен конец оккупации, то, конечно же, в нашем регионе сложились бы более широкое международное сотрудничество и устойчивый мир.

- Таким образом, господин Президент, верите ли Вы в то, что экономическая мощь и рост авторитета Вашей страны на международной арене помогут вам в решении данной проблемы?

- Совершенно верно. Мы видим результаты, видим позитивную динамику и, откровенно говоря, видим, что резолюции международных организаций не исполняются и никакого наказания за это нет. Ведущая международная организация в мире – Совет Безопасности ООН принимает резолюции, связанные с конфликтом, однако конфликт не находит решения, резолюции не исполняются. Поэтому мы, конечно, должны опираться на международное право, но в то же время быть более сильными. Если мы будем сильными в экономическом отношении, то будем сильными и в политическом плане. Мы сможем проводить независимую внешнюю политику, основанную на национальных интересах.

Мы также много работали над сокращением нашего внешнего долга. Сегодня этот долг составляет 19 процентов валового внутреннего продукта. Это – хороший показатель. Но еще лучшим показателем является соотношение между внешним долгом и нашими резервами. С этой точки зрения наши свободно конвертируемые валютные резервы в 4,5 раза превышают внешний долг. Иными словами, мы можем погасить внешний долг в течение нескольких месяцев и в экономическом отношении ни от одной страны не зависим.

- Вижу, что Вы очень гордитесь своими достижениями. Но наш мир разнообразен, так как, согласно отмеченным Вами стратегическим суждениям, Вам необходимо ежедневно делать определенный выбор. Какой Вам представляется глобализация? Это уже не шутка и является проявлением многих моментов. Господин Президент, какой Вы видите Вашу страну на этой карте больших перемен? Как можно занять правильное для Вас и Вашей страны место?

- Думаю, что опыт Азербайджана и достигнутые нами результаты демонстрируют правильность нашей политики. Мы живем в не очень стабильном регионе. В близкой к нашим границам зоне наблюдается напряженная ситуация. Мы видим новые источники конфликтов, новые источники рисков. Поэтому наша основная цель заключается в защите Азербайджана от потенциальных рисков. Для этого мы, как я уже отметил, должны быть сильными внутри страны. Для этого у нас должны быть хорошие отношения с соседями, и у нас такие отношения. Необходимы также хорошие отношения с ведущими центрами мира.

- Что Вы имеете в виду?

- Я имею в виду ведущие страны, ведущие экономики, страны, определяющие мировую повестку дня, страны, проводящие политику, от которой зависят международный мир и безопасность. Считаю, что нам удалось найти баланс между мощной защитой национальных интересов, национальной идентичности, независимости и хорошими отношениями с отмеченными мною странами. Отношения с соседями являются для нас приоритетом, так как мы живем в регионе. Однако в то же время нам необходима более широкая повестка дня. Потому что Азербайджан - небольшая страна в географическом отношении, но с точки зрения того, что мы можем сделать в регионе, какой вклад можем внести, мы выходим за пределы нашей географии.

- Что требуется от Вас для того, чтобы найти этот баланс? Мы уже десятилетиями видели позитивные и негативные стороны этого. Но что нужно Вам и Вашей стране для того, чтобы найти лучший баланс? Кстати, найти его не так легко. Как Вы добиваетесь этого баланса?

- С точки зрения внутренней и экономической политики, считаю, что, конечно, одно из наших достижений заключается в правильном управлении доходами, полученными от нефти и газа. Нефть стала большой поддержкой нашей экономике, нашему народу, инфраструктуре, решению социальных проблем. Проведение такой работы было очень правильным. С точки зрения взаимодействия с бизнес-кругами, инвесторами мы создали прекрасную инвестиционную среду. Мы привлекли инвестиции в объеме, можно сказать, 250 миллиардов долларов.

- А как же с геополитической точки зрения? Это очень важно, ваша экономика прекрасно функционирует, вы получаете хорошие доходы, которые правильно вкладываются. Все мы понимаем это. Но есть ли более сложный вопрос?

- Я подхожу к вашему вопросу. Но хочу начать с работы, проводимой внутри страны. Думаю, что одна из причин успешной политики, порой сбалансированной политики с точки зрения взаимодействия со странами, нашими соседями, партнерами заключается в том, что мы всегда были верны своему делу. Порой наши партнеры, соседи могут не соглашаться с нами. Иногда то, что мы делаем, может им не нравиться. Но они знают, что наши слова никогда не расходятся с делами. Они знают, что мы выполняем данное слово. Мы никогда никого не разочаровывали. Поэтому это уже вопрос доверия, и Азербайджан является страной, завоевавшей большое доверие. Как я уже отметил, наша политика в вопросе взаимодействия с другими странами основана на позитивном сценарии. Мы хотим быть хорошими партнерами, друзьями. Мы хотим по возможности помогать. Посредством этой помощи мы, вполне вероятно, добиваемся большего, чем если извлекать выгоду от определенных трудностей. Поэтому считаю, что Азербайджан уже признан как страна, проводящая независимую внешнюю политику, и эту силу нам придают внутренняя стабильность и экономическое развитие. В то же время мы не причиняем вреда никакой другой стране. Мы просто хотим наладить лучшие отношения, сделать больше, создать лучшие условия для наших граждан, хотим жить в мире и гармонии.

- Господин Президент, как Вы сказали, Ваша страна занимает очень важное стратегическое положение в географическом отношении. У вас серьезные соседи: Россия, Китай и другие страны. Европа также является для вас соседом, обладающим мощным потенциалом. В то же время, в последние дни и годы Вы являетесь свидетелем иной позиции США. Господин Президент, настало такое время, когда все задумываются о своем месте в этой среде. Какие высокие идеи необходимо поддержать? В какой степени следует уделять внимание ситуации внутри страны? Насколько надо быть открытыми миру? В какой степени наши интересы совпадают с другими? Что от этого имею я? Все эти вопросы взаимосвязаны. Однако Вы, как лидер, возможно, каждый день думаете об этом. В чем Вы видите сегодня важнейшие качества политического руководителя? Что бы Вы посоветовали будущему поколению лидеров?

- Конечно, мир меняется, наш регион меняется, происходят различные события. Лет пять назад вы и представить их себе не могли. Поэтому считаю, что каждый лидер должен отслеживать события и всегда быть внимательным к происходящему. Мы не знаем, что произойдет в мире через год или два. Однако, что касается сегодняшней геополитической среды, то считаю, что мы в этой среде заняли свое место, и эта позиция нас устраивает. С точки зрения международной политики наша основная цель заключается в такой внешней политике, которая бы позитивно влияла на положение внутри страны, снижала все риски. Думаю, мы добились этого, потому что люди в Азербайджане живут в мирных условиях и страна стабильна. Мы не знаем, что произойдет в будущем.

- Пугает ли Вас неопределенность? А может, воодушевляет? Подобные явления означают и вызовы, и возможности?

- С точки зрения влияния на нас внешней политики и среды считаю, что того, что мы сегодня имеем, достаточно. Вы всегда можете думать о лучшем. Всегда можете считать, что международное положение может быть лучшим для вас, но для достижения этого вы должны стараться от всей души. Если вы займете выжидательную позицию, то это ни к чему не приведет. В настоящее время я думаю о том, чтобы сформировавшаяся вокруг нас международная обстановка не ухудшилась. Это беспокоит меня. Если она улучшится, и мы еще больше улучшим ее, внесем вклад, - прекрасно. Но если этого не произойдет, то лучше остаться в нынешней ситуации, так как нынешняя международная обстановка для Азербайджана, думаю, самая подходящая и хорошая. Она позволяет нам уделять внимание внутренним вопросам, все еще существующим внутренним проблемам, их спокойному решению. Если у вас есть трудности, недоразумения, столкновения, противостояния с различными странами, то это отвлекает ваше внимание на другие направления и не позволяет заниматься больше внутренними вопросами. Для меня, как Президента важнейшим является повседневная жизнь народа, наша экономика, промышленность, решение социальных проблем. Внешняя политика защищает и гарантирует это. До сегодняшнего дня наша политика была успешной. А что произойдет в будущем, покажет само будущее.

- Господин Президент, Президент Китая Си Цзиньпин в конце минувшего года направил Вам поздравительное послание по случаю дня Вашего рождения. Уверена, что Вы получили это письмо в надлежащем порядке.

- Да, конечно.

- Это, естественно, проявление усилий, прилагаемых Вами и Вашими партнерами в различных областях. К примеру, инициатива «Один пояс, один путь». Эта инициатива также имеет различные детали и подходы. Данный проект, воспринимаемый как инициатива Китая, по сути был региональной инициативой. Это – платформа, выдвинутая большим числом партнеров. Как Президент Азербайджана, что, на Ваш взгляд, может дать вам эта платформа? Чего вы можете добиться благодаря этому?

- Вы правы, Президент Си Цзиньпин любезно поздравил меня с днем рождения. Я тоже всегда поздравляю его с днем рождения.

Помню состоявшийся несколько лет назад очень успешный официальный визит в Китай, беседу с Президентом. Кстати, мы подписали несколько важных документов, которые создают хорошие рамки для нашего сотрудничества. Конечно, в ходе визита и других встреч мы обсуждали инициативу «Один пояс, один путь». Азербайджан полностью поддерживает ее, мы намерены сделать все возможное для того, чтобы Азербайджан стал очень активным участником этой инициативы и проекта. Считаем, что мы продлили транспортную сеть до Европы и, проложив железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, соединили линии. Однако, перевозки, начинающиеся от Китая до Европы, имеют многочисленные направления. Поэтому мы намерены принять более активное участие в данном процессе. С этой целью мы, конечно, работаем с нашими партнерами в Центральной Азии, Грузии, Турции и Европе. Естественно, наша основная цель заключается в приеме грузов из Китая и обеспечении их перевозки. Внутри Азербайджана все готово. В настоящее время Азербайджан обладает самым крупным флотом на Каспийском море. Это, в основном, танкеры и другие грузовые суда. Они перевозят товары с Востока на Запад и обратно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы в Азербайджане работало больше китайских компаний, чтобы они вкладывали инвестиции в нашу страну, находили новые возможности. Таким образом, «Один пояс, один путь» действительно является для нас очень важным проектом. Мы полностью поддерживаем его и внесли вклад в создание его недостающей части.

- Что Вы имеете в виду, говоря о недостающей части?

- Я имею в виду начинающуюся в Баку и следующую в Турцию железную дорогу, так как раньше этого сообщения не было, и грузы, идущие из Азии, перевозились через Азербайджан в черноморские порты Грузии. После прокладки железной дороги в Турцию грузы уже поставляются на средиземноморское побережье, а также по железной дороге – напрямую в Европу. Это означает экономию расходов, быструю по времени доставку и получение нами больших доходов.

- Вы уделяете больше внимания…

- Чему?

- Уделяете внимание только что отмеченным инфраструктурным возможностям.

- Да, однозначно. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс была открыта в конце 2017 года. На территории Бакинского морского порта была организована большая церемония, и мы проводили первый груз. Кстати, мы уже начали принимать грузы из Китая.

- Прекрасно. Господин Президент, у меня вопрос. Обычно, когда выдвигается новая идея и особенно если этот шаг предпринимает только сформировавшаяся и развивающаяся страна, к ней не относятся с большим доверием. В связи с этим проводятся исследования и дебаты. Однако для этого есть многочисленные стимулирующие пути. Это – интересный баланс, не так ли? То есть скептический подход может смениться творческими мыслями. Как Президент развивающейся страны, как Вы к этому относитесь?

- Конечно, это зависит от инициатив и проектов, порождающих скептический подход. Могу сказать, что мы завершили все начатые Азербайджаном проекты или проекты, к которым он присоединился. Когда мы стали думать о прокладке трубопровода из Азербайджана к Средиземному морю, вокруг нас наблюдался очень скептический подход. Были многочисленные спекуляции, аналитические выкладки и статьи о том, что это невозможно и никогда не произойдет. Однако это произошло.

- Как Вы относитесь к данным комментариям?

- Знаете, некоторые из них были связаны просто с недостатком информации, сведений о нашей решимости реализовать данный проект, который казался невыполнимым. В начале 2000 года, когда мы приступили к этому проекту, Азербайджан не был таким сильным, как сегодня. В то время мы во многом зависели от внешней финансовой поддержки. Значительная часть скептических идей была связана с попытками несправедливой конкуренции. Я излагаю это в такой дипломатической форме. Мы не предприняли ответных мер. Мы заявили, что ответим своей работой. Мы должны были ответить результатами. После прокладки трубопровода протяженностью около 2 тысяч километров между Баку и средиземноморским портом Джейхан все увидели, что мы разнесли скептический подход в пух и прах. Такой же подход наблюдался в реализации более крупного проекта – Южного газового коридора. Этот проект охватывает 7 стран, в нем участвуют около 10 международных банков, многочисленные компании, его стоимость составляет 40 миллиардов долларов США. Этот проект начали мы. Было много скептических мнений относительно объема ресурсов, строительства трубопровода, технических трудностей, финансовых сложностей и других вопросов. Но мы сказали: если мы начали это, то сделаем. Сейчас данный проект, можно сказать, завершается. Поэтому мы должны ответить на скептический подход не словами, а предпринятыми шагами, проделанной работой. Мы можем гордиться этим. Сегодня мы уже не слышим голоса тех, кто скептически относился к этому проекту.

- Господин Президент, с этой точки зрения я вижу Вашу большую мудрость в том, что вы ответили конкретными делами.

- Спасибо. Да.

- Господин Президент, Китай и ваша страна работали над двусторонней торговлей. По данным на сегодняшний день, Китай пока занимает двадцать пятое место среди стран, ведущих торговлю с Азербайджаном. Мне известно, что Вы и руководство Китая намерены наладить лучшие экономические и торговые связи. Господин Президент, как можно развивать данную сферу и как расширить контакты между людьми, оказывающие позитивное влияние на их повседневную жизнь? Что необходимо предпринять для большей привлекательности Вашего региона? Этот вопрос интересует и Вас, и других руководителей региона…

- Да, вы правы. Мы работаем над этим. Что касается контактов между людьми, то недавно мы отменили визовые ограничения для граждан Китая. Сегодня любой человек, желающий посетить Азербайджан, посредством домашнего компьютера максимум в течение трех дней, а иногда и нескольких часов может получить электронную визу. Это сделано как проявление нашего партнерства, с целью создания более благоприятных возможностей для поездок граждан Китая в нашу страну. Для развития нашей торговли мы направили несколько экспортных миссий в различные регионы Китая. Есть уже хорошие результаты. Мы открыли в Китае дома азербайджанского вина. Один из них - в Шанхае, еще один - в другом городе. Мы периодически участвуем в организуемых в Китае крупных выставках со своей сельскохозяйственной продукцией. Мы хотим показать китайцам наши достижения и намерены добиться выхода на очень большой, значимый, привлекательный рынок для наших товаров. В то же время наши двери открыты для китайских бизнесменов. Как я уже сказал, нам хотелось бы видеть их больше как инвесторов, сторону, ведущую торговлю, подрядчиков. Есть еще много сфер, где мы можем работать. Конечно, есть китайские компании, работающие в Азербайджане, в том числе его энергетическом секторе. Однако считаю, что их недостаточно. Это касается особенно подрядных и торговых проектов. Думаю, что мы должны вместе сделать это, и данный вопрос является для нас одним из основных приоритетов. Недавно мы приступили к созданию торговых представительств. Одно из первых торговых представительств Азербайджана было открыто в Китае. Все это демонстрирует нашу волю в налаживании тесного партнерства в торговле, установлении контактов между людьми. А это автоматически окажет позитивное влияние на все остальные сферы нашей жизни.

- Господин Президент, в мире происходят большие перемены. Вы уже сказали об этом. В чем Вы видите важнейшее качество руководителя, то есть руководителя страны, на глобальном уровне? Я являюсь здесь свидетелем большого прагматичного подхода. Мне известно о Вашей напряженной деятельности. Господин Президент, что является самым важным качеством руководителя?

- На мой взгляд, есть несколько очень важных вопросов. Первый вопрос, который я вспоминаю, - это планирование долгосрочной стратегии развития. То есть не нужно ограничивать усилия только мероприятиями политической повестки дня. Вы должны знать, какой ваш народ хочет видеть страну через 20 или 30 лет и что вы будете сегодня делать для достижения этой цели. Вначале мы говорили о долгосрочной инфраструктуре. Прошло много времени. Но сегодня она уже дает результаты. Считаю, что эта работа важна в первую очередь. Второй важнейший вопрос - никогда не говорить народу неправду. Никогда не говорить о нереальном и не давать обещания, которые вы не сможете выполнить. Что касается меня, то я стараюсь и считаю, что могу отвечать данным критериям. В то же время, ты должен отвечать тем, кто тебя критикует, своей работой. Если будешь отвечать каждому, кто говорит и пишет о тебе, критикует тебя и совершает на тебя нападки, то просто потеряешь время, опустишься до этого уровня. Но отвечай своими делами. Думаю, мы добились этого и именно так ответили всем скептикам, всем, кто сознательно вел себя таким образом, всем, кто пытался поставить под вопрос наши усилия, создать перед нами препятствия. Мы показываем это всем, кто приезжает в Баку, и они знают об этом. Они становятся свидетелями красоты столицы, выезжают в регионы и видят результаты. Считаю, что эти два вопроса важны как для страны, так и для самого лидера. Если он хочет, чтобы народ ему верил, доверял, поддерживал, то эти два вопроса всегда должны находиться в его повестке дня.

- Дела сильнее слов. Господин Президент, очень рада была встретиться с Вами. Желаю Вам больших успехов в Давосе.

- Спасибо.

Х Х Х

Затем Президент Ильхам Алиев сделал запись в памятной книге телеканала CGTN.

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