В Азербайджане будут изменены правила получения гражданами до 15 лет идентификационной карты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут изменены правила получения индивидуальной идентификационной карты граждан до 15 лет, сообщает в среду Trend.

В связи с этим будет добавлена статья 1.2-1 в закон «Об индивидуальной идентификационной карте гражданина Азербайджана, не достигшего 15 лет».

В дополнении говорится, что для получения индивидуальной идентификационной карты также cможет обратиться лицо, назначенное на основании нотариально заверенной доверенности, выданной законным представителем гражданина. В связи с этим будут внесены соответствующие изменения в статьи 3.2 и 7.

Также будут внесены поправки в закон «О гражданстве Азербайджана». Так, в список документов, подтверждающих гражданство, будет добавлена индивидуальная идентификационная карта гражданина Азербайджана, не достигшего 15 лет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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