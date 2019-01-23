Участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме повышает интерес иностранных инвесторов к Азербайджану - депутат

БАКУ /Trend/ - Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Всемирном экономическом форуме в Давосе и проведение ряда важных встреч в рамках форума – показатель роста международного авторитета страны. Это также придает важный импульс экономическому развитию.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По его словам, форум задает глобальной экономике новые направления.

«Форум в Давосе - это экономический мозговой центр мира, и ежегодно в нем принимают участие руководители, представители ведущих государств, на нем представлены крупные компании и корпорации. Озвученные там мнения, предложения задают новые направления глобальной экономике», - сказал депутат.

Гусейнов также отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев все последние годы участвовал во Всемирном экономическом форуме.

«Ежегодные встречи главы государства с официальными представителями других стран, руководителями крупных компаний проходят успешно, и проводится обмен мнениями по экономическому потенциалу Азербайджана», - отметил депутат.

По его словам, ряд авторитетных телеканалов, освещающих форум, интересуются Азербайджаном, делают запросы на проведение интервью с Президентом Азербайджана.

Гусейнов сказал, что участие Президента Ильхама Алиева во Всемирном экономическом форуме в целом еще больше повышает интерес иностранных инвесторов к Азербайджану.

«И в этом году участие Президента Ильхама Алиева в форуме в Давосе еще больше повысит интерес к стране, так как экономический потенциал Азербайджана вырос, он является автором проектов Баку-Тбилиси-Карс, TAP, TANAP и других аналогичных крупных экономических проектов. С этой точки зрения участие в форуме придаст большой стимул экономическому развитию страны», - добавил депутат.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего рабочего визита в Швейцарию с 21 января встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде, президентом компании Visa Райаном МакИнерни, генеральным исполнительным директором группы BP Робертом Дадли, исполнительным вице-президентом компании и руководителем по продажам компании CISCO Джерри Эллиоттом, генеральным исполнительным директором компании SAP SE Биллом Макдермотом, генеральным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой, президентом российской компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, генеральным исполнительным директором компании Total Патриком Пуянне и руководителями других ведущих компаний.

Также Президент Азербайджана дал интервью российскому телеканалу «Россия 1» и китайском телеканалу CGTN.

Глава государства 22 января в Давосе в рамках Всемирного экономического форума принял участие в сессии на тему «Развитие инициативы «Один пояс, один путь»: взгляд Китая на триллион долларов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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