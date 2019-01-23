Стремление глав авторитетных компаний мира встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым говорит о росте интереса к Азербайджану - эксперт

БАКУ /Trend/ - Стремление глав авторитетных компаний мира встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым свидетельствует о растущем интересе к Азербайджану.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты «Бакы Хабар», политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, наглядно видно, что еще больший интерес проявляется к результатам, достигнутым Азербайджаном на международной арене и во внешней политике, методам ведения дел и управления и взглядам Президента Ильхама Алиева на вопросы развития и безопасности стран.

«Показательный нюанс в том, что крупные компании, которые желали встретиться с Президентом Азербайджана, в основном действуют в ненефтяном секторе. Это свидетельствует, что в мире должным образом следят за важными достижениями Азербайджана в этом секторе. Некоторые компании на протяжении уже многих лет ведут свою деятельность в Азербайджане, также важное значение имеет то, что некоторые компании только недавно начинали работать в стране», - отметил Гулиев.

По его словам, компании, которые давно работают в Азербайджане, не сомневаются в долгосрочных усилиях страны для продолжения сотрудничества, а новые компании начинают придавать значение тому, что Азербайджан является стабильным и интересным партнером.

Эксперт сказал, что двусторонние встречи Президента Ильхама Алиева в Давосе не оставляют сомнений в том, что они станут началом нового, еще более обширного этапа в привлечении иностранных инвестиций в ненефтяной сектор, в инфраструктурные проекты и развитие цифровой экономики Азербайджана.

«Весь мир еще раз убедился в том, что Азербайджан идет по стратегически верному пути в проведении реформ, постоянном повышении внутренней мощи, постоянном укреплении атмосферы сотрудничества в регионе и других вопросах. Весьма интересно, что главы некоторых компаний проявляют особый интерес к анализу причин успехов Азербайджана и приходят к реальным выводам. Именно руководители иностранных компаний говорят о том, что очень важными условиями развития Азербайджана являются наличие умелого лидера, планов развития и определение структур, которые несут ответственность за точное исполнение этих планов. И это имеет очень важное значение с международной и внутренней точки зрения», - отметил Гулиев.

Главный редактор подчеркнул, что также важным фактом является то, что имеющие многомиллиардную аудиторию китайские и российские телеканалы проявляют большой интерес к высказываниям Президента Азербайджана.

«Эти интервью подтверждают, что весь мир действительно проявляет интерес к модели развития Азербайджана и рассматривает ее в качестве примера. Сравнение генеральным исполнительным директором Всемирного банка экономической трансформации Азербайджана с Китаем и Индией отнюдь неслучайно. Президент Ильхам Алиев в частности китайскому телеканалу очень детально и логично объяснил модель развития Азербайджана и в целом так выразил суть данной модели: создать самую современную инфраструктуру с помощью разумного управления крупными доходами от нефтегазового сектора, и за счет внутренней экономической мощи и ведущей позиции в региональных проектах укрепить международный авторитет страны», - сказал главный редактор газеты.

Гулиев добавил, что глава государства в интервью довольно наглядно объяснил прямую связь между региональными транспортными проектами и другими инфраструктурными проектами и важными геополитическими изменениями.

«Как сказал Президент Азербайджана, такие проекты действительно играют исключительную роль в соединении стран региона, в создании новой системы отношений и создании посредством этого новых возможностей для политического диалога. Что касается вопроса телеканала о том, как Президент Азербайджана достиг сбалансированной политики, то думаю, что это аспект, которым могут гордиться все азербайджанцы. Значит, все понимают, что в нынешних геополитических условиях нелегко достигнуть сбалансированной политики, и не скрывают зависти к успехам Президента Азербайджана в этом направлении», - сказал Гулиев.

По его словам, высказывания Президента Ильхама Алиева по карабахской проблеме имеют особое значение с точки зрения демонстрации Армении того, что Азербайджан сейчас занимает более уверенную позицию.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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