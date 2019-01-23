Саудовская Аравия решительно осуждает агрессорскую политику Армении – посол

БАКУ /Trend/ - Саудовская Аравия решительно осуждает агрессорскую политику Армении и всегда рядом с Азербайджаном в его правом деле.

Об этом новоназначенный посол Саудовской Аравии Хамад бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр сказал на сегодняшней встрече с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Поздравив дипломата с новым назначением, министр особо подчеркнул дружественные отношения глав государств, которые играют важную роль в расширении связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Министр обороны выразил признательность гостю за поддержку Саудовской Аравией справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Гасанов затронул нынешнее состояние военного сотрудничества между странами, отметил учреждение аппарата военного атташе Азербайджана в Саудовской Аравии, подготовку договора о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами, а также планирование официального визита высокопоставленной делегации министерства обороны Азербайджана в Эр-Рияд.

В свою очередь посол отметил, что Саудовская Аравия считает Азербайджан дружественным и братским государством, а также придает большое значение военному сотрудничеству между странами.

Дипломат заявил, что Саудовская Аравия решительно осуждает агрессорскую политику Армении и всегда находится рядом с Азербайджаном в его правом деле.

Посол отметил, что за время дипломатической миссии в Азербайджане приложит все усилия для укрепления отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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