Встреча Президента Азербайджана и премьера Армении может расцениваться как продолжение встреч в Душанбе и Санкт-Петербурге - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Встреча Президента Азербайджана и премьер-министра Армении на полях Всемирного экономического форума в Давосе может расцениваться как продолжение неофициальных встреч, проведенных ранее в Душанбе и Санкт-Петербурге.

Об этом в среду сказал Trend заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос о неформальной встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся накануне на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Эта встреча была проведена по инициативе президента Давосского экономического форума Бёрге Бренда. Встреча может расцениваться как продолжение неофициальных встреч, проведенных в рамках саммитов стран СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге. Как вы знаете, процесс переговоров идет на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана", - отметил завотделом.

Хикмет Гаджиев добавил, что 16 января этого года в Париже, а также 3 декабря 2018 года в Милане были проведены встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. По его словам, планируется провести встречу глав МИД и в последующий период.

"Встреча в полном формате на уровне глав государств, как правило, организуется сопредседателями Минской группой ОБСЕ", - отметил Гаджиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.