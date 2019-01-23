Встреча Президента Азербайджана и премьера Армении может расцениваться как продолжение встреч в Душанбе и Санкт-Петербурге - Хикмет Гаджиев

23 января 2019 18:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Встреча Президента Азербайджана и премьер-министра Армении на полях Всемирного экономического форума в Давосе может расцениваться как продолжение неофициальных встреч, проведенных ранее в Душанбе и Санкт-Петербурге.

Об этом в среду сказал Trend заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос о неформальной встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшейся накануне на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Эта встреча была проведена по инициативе президента Давосского экономического форума Бёрге Бренда. Встреча может расцениваться как продолжение неофициальных встреч, проведенных в рамках саммитов стран СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге. Как вы знаете, процесс переговоров идет на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана", - отметил завотделом.

Хикмет Гаджиев добавил, что 16 января этого года в Париже, а также 3 декабря 2018 года в Милане были проведены встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана. По его словам, планируется провести встречу глав МИД и в последующий период.

"Встреча в полном формате на уровне глав государств, как правило, организуется сопредседателями Минской группой ОБСЕ", - отметил Гаджиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Администрация Президента: В Азербайджане стабильная религиозная ситуация
Политика 17 января 13:19
Хикмет Гаджиев: Европейские парламентарии должны расследовать деятельность фигурантов «коньячной дипломатии» Армении
Политика 12 января 15:19
Хикмет Гаджиев: Власти Армении должны готовить свой народ к миру с соседними государствами (ВИДЕО)
Политика 12 января 14:05
Хикмет Гаджиев: Успешный внешнеполитический курс Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева был продолжен и в 2018 году
Политика 22 декабря 2018 15:09
Хикмет Гаджиев: Азербайджан будет неустанно работать с зарубежными странами для еще большего укрепления дружественных связей
Политика 18 декабря 2018 18:21
Хикмет Гаджиев: Азербайджан вносит вклад в формирование стратегического диалога и атмосферы взаимного доверия
Политика 12 декабря 2018 15:38
Лента новостей
Транспортный сектор Азербайджана перевез более 2 млрд пассажиров
Бизнес 20:10
МИД Индии подтвердил гибель шести граждан страны при пожаре на танкерах в Черном море
Другие страны 19:55
TAP своевременно обеспечит Италию новым источником поставок газа - региональный менеджер
Энергетика 19:47
Свыше половины инвестиций в основной капитал в Азербайджане было направлено в ненефтяной сектор
Финансы 19:39
В Азербайджане будут изменены правила получения гражданами до 15 лет идентификационной карты
Политика 19:33
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Турции в аварии в Черном море
Россия 19:28
Азербайджан представлен на Давосском форуме как стремительно развивающаяся часть мировой экономики - эксперт
Политика 19:23
НАТО и Грузия договорились о сотрудничестве в Черном море
Грузия 19:15
Отношения Турции и России позитивно влияют на безопасность региона - Эрдоган
Турция 18:59