Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Equinor (ФОТО) (версия 2)

23 января 2019 20:50 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Equinor (бывшая Statoil) Эльдаром Сэтре, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между SOCAR и компанией Equinor по блоку месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли».

Глава государства выразил удовлетворение продолжением деятельности Equinor в Азербайджане.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективным проектам «Карабах», «Ашрафи», «Дан улдузу» и ремонту установки «Деде Горгуд».

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