БАКУ /Trend/ - Вышла в свет 76-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Материалы, опубликованные в очередной книге многотомника, ответственный за выпуск которого руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период от сентября по октябрь 2016 года.

В тот период одним из важных международных мероприятий, на котором Азербайджан был представлен на высоком уровне, был 23-й Всемирный энергетический конгресс в Стамбуле. В книге опубликована информация о встречах, проведенных во время рабочего визита Президента Ильхама Алиева в Турцию, тексты ответов президентов Азербайджана и Турции на вопросы корреспондента телеканала «Space» и выступления главы нашего государства на конгрессе. Глава государства в своем выступлении сказал: «Вопросы энергетической безопасности должны находить решение и в будущем. Страны, богатые природными ресурсами, транзитные страны, страны-потребители должны действовать здесь как одна команда, нельзя допускать никакого необоснованного соперничества, должна иметь место здоровая конкуренция. Между странами, добывающими и экспортирующими нефть и газ, должно быть больше взаимопонимания. Азербайджан всегда поддерживал это, с тем чтобы мы могли обеспечить интересы наших стран и народов. Наша энергетическая политика позволила нам самим инвестировать в зарубежные страны».

В книгу вошли материалы о встрече Президента Ильхама Алиева с Папой Римским Франциском, совершившим визит в Азербайджан, информация о переговорах, проведенных с президентами Боливарианской Республики Венесуэла и Республики Хорватия, тексты заявлений глав государств для печати, выступления Президента Ильхама Алиева на Азербайджано-хорватском бизнес-форуме. Президент Азербайджана на всех встречах и переговорах направлял внимание на агрессивную политику Армении, призывал мировую общественность к поддержке урегулирования нагорно-карабахской проблемы, препятствующей развитию региона, в рамках международных правовых норм и принципов.

В 76-й книге многотомника также опубликованы материалы о приеме Президентом Ильхамом Алиевым высокопоставленных лиц из России, Беларуси, Пакистана, Турции, Болгарии, Таджикистана, США, Румынии и других государств, ПАСЕ, Африканского Союза, ОБСЕ и Европейского Союза, совершивших визиты в нашу страну, участников международных мероприятий на высоком уровне, проходящих в Баку.

Читатели могут ознакомиться в этом томе с текстами речи главы государства на официальном приеме, посвященном 25-й годовщине восстановления государственной независимости Азербайджанской Республики, выступления на встрече со спортсменами, участвовавшими на XV Летних паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, речи на церемонии открытия V Бакинского международного гуманитарного форума, обширного интервью Международному информационному агентству «Россия сегодня».

В книге представлен текст речи Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2016 года, материалы об участии главы государства в открытии объектов экономической и социальной инфраструктуры во время поездок в города Мингячевир и Сумгайыт, Газахский и Агстафинский районы, встречах с общественностью.

В издание вошли тексты обращений главы государства к участникам II Азербайджанской международной оборонной выставки “ADEX-2016”, VII Азербайджано-российского межрегионального форума, а также различные письма.

В книге даны «Заметки», указатели «Личные имена», «Географические названия».

При подготовке 76-й книги, выпущенной «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

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