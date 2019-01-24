Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии НИИ овощеводства в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в открытии после капитальной реконструкции Научно-исследовательского института овощеводства и комплекса по производству картофеля и семян овощных культур министерства сельского хозяйства в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Азербайджана разрезал ленту, символизирующую открытие здания института.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с волонтерами в сфере аграрного развития.

В заключение было сделано фото на память.

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