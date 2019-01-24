Встреча в Давосе может повысить у руководителя Армении чувство ответственности - политолог

БАКУ /Trend/ - Встреча в Давосе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стала очередным шагом по интенсификации контактов и последовательной защите справедливой позиции Азербайджана.

Об этом в четверг сказал Trend политолог, доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу.

Мирбашироглу напомнил, что встреча в рамках Давосского форума между Президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном стала третьей по счету.

«Ранее во время встречи в Душанбе стороны достигли устного соглашения о контроле ситуации на границе, продолжении контактов и приверженности принципам мирного урегулирования конфликта. Во время встречи в Душанбе было видно, что Пашинян полностью отказался от прежней жесткой риторики. В период, когда он только шел к власти, он предпочитал пафосные выступления, такие как присоединение Нагорного Карабаха к Армении, участие сепаратистского режима в процессе переговоров в качестве отдельной стороны», - сказал Мирбашироглу.

По его словам, таким образом Пашинян, как и прежние руководители Армении, преследовал цель, используя «карабахскую карту», оказать воздействие на сознание масс и получить их поддержку.

Политолог отметил, что во время встречи в Душанбе Пашинян не озвучил ни одной из ранее высказанных им бредовых мыслей.

«Это означает, что он имеет точную информацию о позиции Азербайджана и вынужден принять эту справедливую позицию», - добавил Мирбашироглу.

По его словам, в любом случае встреча в Давосе может расцениваться как значимая с точки зрения нескольких аспектов, и в первую очередь имеет значение проведение сторонами конфликта обсуждений на высоком уровне по ситуации в целом.

«Обсуждение армяно-азербайджанского конфликта на уровне лидеров стран в рамках Давосского форума еще раз привлекает внимание мира к этому вопросу. Также считаю, что встреча в Давосе может в определенной степени повысить чувство ответственности у руководителя Армении. Так как, напомню, после встречи в Душанбе Пашинян на своей станице в Facebook сообщил, что о результатах встречи он сразу рассказал руководителю сепаратистского режима. То есть Пашинян показал, что желает выполнять устное обязательство по соблюдению на фронте режима прекращения огня, которое он взял на себя», - отметил политолог.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.