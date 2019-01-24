Stratfor: Россия может укрепить отношения с Азербайджаном в ущерб Армении

БАКУ /Trend/ - В результате ухудшения отношений с Арменией Россия может сосредоточиться на укреплении связей с одним из крупнейших противников Армении - Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в аналитическом материале американского разведывательно-аналитического агентства Stratfor.

Как отмечается в материале, тесные связи между Арменией и Россией уже давно являются ключевыми на Кавказе, но рост напряженности между Ереваном и Москвой может значительно подорвать их отношения.

«Напряженность особенно угрожает военным связям Армении с Россией, хотя они также могут повлиять на потоки природного газа между странами. Если российско-армянские отношения продолжат ухудшаться, другие державы, включая Соединенные Штаты, Иран и Турцию, могут вторгнуться в кавказскую страну и ослабить позиции России. Это, в свою очередь, может вынудить Россию сосредоточиться на укреплении связей с одним из крупнейших противников Армении - Азербайджаном», - говорится в материале.

Аналитики отмечают, что недавние политические сдвиги в Армении поставили под вопрос традиционно прочные отношения между Ереваном и Москвой, что повышает вероятность того, что другие державы, находящиеся рядом и далеко, могут воспользоваться ситуацией.

Аналитики Stratfor полагают, что вопросы безопасности усилили напряженность в отношениях между Ереваном и Москвой.

«Во время визита в Ереван в октябре 2018 года советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты могут рассмотреть возможность продажи оружия Армении. Между тем Пашинян сказал Болтону, что Ереван открыт для обсуждения сделки по поставкам оружия. И если Армения начнет покупать оружие у США, Россия может увеличить поставки оружия Азербайджану», - пишут авторы материала.

Далее аналитики отмечают, что разногласия нарастают и в других традиционно сильных областях российско-армянского сотрудничества, в том числе в энергетической сфере.

«После недавних переговоров по поставкам природного газа Россия повысила цену со 150 долларов за тысячу кубометров в 2018 году до 165 долларов за кубометр в 2019 году, разочаровав армянских чиновников, которые ранее выражали надежду, что Россия снизит стоимость природного газа. Впоследствии Пашинян заявил о своей заинтересованности в расширении импорта природного газа из Ирана, отметив, что его правительство сделает все возможное для защиты интересов страны», - говорится в материале.

В конце концов, отмечают аналитики Stratfor, продолжающаяся зависимость Армении от России в плане обеспечения безопасности и отсутствие отношений с Азербайджаном и Турцией из-за нагорно-карабахского конфликта означают, что Ереван вряд ли предпримет какие-либо внезапные шаги по прекращению своего стратегического альянса с Россией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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