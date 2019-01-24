Вице-президент ПАСЕ: Очень сложно переоценить роль Турции в борьбе с терроризмом

БАКУ /Trend/ - Очень сложно переоценить роль Турции в борьбе с терроризмом.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент ПАСЕ, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов, комментируя доклад на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция) о ситуации, связанной с оппозиционными политиками в Турции.

«Сегодня мир, в котором мы живем, становится более безопасным и более стабильным за счет колоссальных усилий международного сообщества, направленных на борьбу с террористической организацией ИГИЛ и другими террористическими организациями. Роль, которую мы можем сыграть в этой борьбе, колоссальная. Очень сложно переоценить ту роль, которую в этом играет Турция. Турция не только потратила миллиард долларов на борьбу с терроризмом, на помощь жертвам терроризма. Турция не только приняла и переселила миллионы беженцев с территории Сирии и Ирака. Помимо этого Турция также пожертвовала жизнями своих сыновей, своих дочерей во имя мира в регионе. И вместо того, чтобы выразить ей свою благодарность, некоторые политики, некоторые так называемые политики, если я могу так сказать, пытаются сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто убивает нас. У меня есть вопрос: что же представляет большую опасность? Что несет большую угрозу? Те, кто с автоматами Калашникова пытается нас убить, или те, кто пытается делать все возможное для поддержки тех, кто пытается нас убить?», - сказал Сеидов.

По его словам, есть группа людей, которые пытаются представить себя политиками, используя определенный набор иммунитетов, привилегий, мандатов, но на самом деле они равны перед законом.

«Если кто-то выступает за терроризм, если кто-то открыто призывает к поддержке насилия, то они не могут при этом оставаться настоящими политиками. Потому что политики - это те, кто пытается представить интересы своих стран, своих наций. А эти люди ищут что-то совсем другое. Мы должны ответить на вопрос: кого мы поддерживаем? Тех, кто пытается изменить мир, или тех, кто пытается защитить демократию, мир и Турцию? И если мы не можем поддержать Турцию, давайте хотя бы изложим нашу позицию во имя поддержания европейских ценностей. Потому что те, кто сейчас пытается позиционировать себя как политики, вернутся в ваше правительство, они делают все возможное для того, чтобы забрать ваши полномочия, вашу власть в Европейском парламенте, и они будут создавать вам еще больше проблем в вашей Европе», - сказал Сеидов.

Отметим, что зимняя сессия ПАСЕ начала свою работу 21 января и продолжится до 25 января.

В делегацию Азербайджана во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым входят глава комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сабир Гаджиев, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Севиндж Фаталиева, Эльшад Гасанов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Чингиз Ганизаде, Сахиба Гафарова и Нагиф Гамзаев.

(Автор: Ляман Зейналова)

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