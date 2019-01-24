Вышла в свет 77-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

БАКУ /Trend/ - Все предпринимаемые нами шаги носят социальный характер и являются олицетворением социальной справедливости, так как те, кто живут хорошо, должны больше отдавать государству, выплачивать больше налогов, нести больше коммунальных расходов. А малообеспеченные, средние слои должны защищаться и защищаются государством. Это – принцип социальной справедливости. Мы идем по этому пути. Мы живем на основе принципа рыночной экономики, в то же время в центре внимания постоянно находится социальное обеспечение граждан. Таким образом, в предстоящие годы мы будем продолжать как решение социальных вопросов, так и политику, связанную с экономическим развитием.

Эти высказывания, отраженные в недавно изданной 77-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие-наша цель», были взяты из речи главы государства во время состоявшейся 2 декабря 2016 года встречи с представителями общественности района в ходе ознакомления с условиями, созданными после капитального ремонта в Зардабской центральной районной больнице.

Материалы очередной книги многотомника, ответственным за выпуск которого является руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с ноября по декабрь 2016 года.

В книгу вошли информации о переговорах, проведенных Президентом Ильхамом Алиевым с посетившими Азербайджан Президентом Республики Беларусь и премьер-министром Государства Израиль, а также подписанных документах, тексты заявлений глав государств и правительств для печати. В издании также опубликованы материалы о принятии Президентом Ильхамом Алиевым группы религиозных деятелей, участвовавших в бакинской Международной конференции на тему «Традиции религиозной толерантности на Кавказе и модель мультикультурализма Азербайджана», а также генерального секретаря Международного союза электросвязи, высокопоставленных делегаций США и Великобритании.

Читателям в этой книге также предлагаются материалы об ознакомлении руководителя страны во время его поездок в Физулинский, Тертерский и Агдамский районы со строительством и реконструкцией домов, которым был нанесен ущерб в результате совершенных в апреле 2016 года провокаций на линии соприкосновения войск вооруженными силами Армении, посещении им в больницах солдат, раненых в апрельских боях, а также его участие в открытии в регионах экономических и социальных инфраструктурных и культурных объектов, новых зданий учебных заведений, встречах с представителями общественности.

В книге также собраны тексты обращений главы государства к участникам IV Бакинской международной театральной конференции на тему «Театр и мультикультурализм», XXII международной выставки и конференции телекоммуникаций и информационных технологий «Bakutel-2016», его речей на церемонии совместного открытия V Всемирного конгресса новостных агентств и XVI Всемирной ассамблеи Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

В книгу вошли также «Примечания», «Указатель личных имен», «Указатель географических названий».

При подготовке 77-й книги, выпущенной издательством «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АзерТАдж).

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