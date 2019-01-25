Система госслужбы Азербайджана станет еще более эффективной и сильной - ЕС

БАКУ /Trend/ - Прием на государственную службу в Азербайджане молодежи еще больше повышает веру граждан в прозрачность данного процесса. Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу на церемонии закрытия «Проекта поддержки продолжения реформ в системе государственной службы Азербайджана» председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламента) Али Гусейнли.

По его словам, изменения в закон «О государственной службе» являются достаточно прогрессивными.

«Сейчас поставлены новые вопросы, даны рекомендации в целях решения существующих проблем законодательным путем. В нашем комитете проводится соответствующая работа, которая будет выполняться совместно с Государственным экзаменационным центром», - добавил Гусейнли.

Руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас в свою очередь отметил, что в сферах образования, здравоохранения, социальной сфере и сфере обороны должна быть создана новая система в данном направлении, в частности касательно вопросов зарплат, пенсий госслужащих.

Он выразил надежду, что система государственной службы Азербайджана станет еще более эффективной и сильной.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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