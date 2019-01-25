Меняется состав дисциплинарной комиссии парламента Азербайджана

25 января 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В состав дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана предложены кандидатуры депутатов Агаджана Абыева, Ханлара Фатиева, Малика Гасанова, Севиндж Гусейновой, Фазаила Ибрагимли, Малахат Ибрагимгызы, Миркязыма Кязымова, Парвин Керимзаде, Хикмета Мамедова, Саттара Мехбалыева и Фазиля Мустафы, сообщает в пятницу Trend.

В настоящее время членами комиссии являются Агаджан Абыев, Малахат Ибрагимгызы, Ханлар Фатиев, Миркязым Кязымов, Саттар Мехбалыев, Фазиль Мустафа и Кямран Набизаде.

Отметим, что состав комиссии формируется согласно проекту решения Милли Меджлиса.

Вопрос по новому составу комиссии включен в повестку заседания Милли Меджлиса, которое пройдет 1 февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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