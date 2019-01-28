Радикальная оппозиция готова превратить Азербайджан в Сирию - эксперт

БАКУ /Trend/ - Элементы, которые выполняют заказы зарубежных антиазербайджанских центров, занимаются разрушением страны изнутри, стремятся в «страсти к митингам» найти себе успокоение. Эти лица, которые не имеют социальной опоры, авторитета в обществе, каждый раз под предлогом проведения митингов собирают вокруг себя 3-5 человек, выдвигают лозунги на основе «тезисов» иностранных покровителей и таким образом еще раз демонстрируют свое позорное положение.

Об этом сказал Trend член политсовета партии «Ени Азербайджан», главный редактор газеты «İki sahil» Вугар Рагимзаде.

Комментируя митинг оппозиции 19 января, Рагимзаде отметил, что это шоу свидетельствует о ее слабости, об отсутствии поддержки со стороны азербайджанского народа.

По его словам, истинная цель таких элементов - заполучить гранты от армянского лобби и антиазербайджанских сил.

«Для этого они много лгут, одну за другой меняют маски. Однако люди уже устали от лозунгов, выступлений этих разрушителей, их бессмысленных и лживых обещаний, которые не меняются вот уже 25 лет», - отметил главный редактор газеты.

Рагмизаде также сказал, что одна из «миссий» этих разрушителей – это «геройствовать» в социальных сетях, осуществлять в виртуальной жизни то, чего они не могут сделать в реальной жизни.

«На одной из страниц в социальных сетях, где эти разрушители проявляют «активность», митинг 19 января представляется как «большой героизм». Но людей нельзя обмануть такого рода ложью. Наблюдение показывает, что митинг 19 января, как и обычно, вновь запомнился как неудачный», - сказал Рагимзаде.

По его словам, для того, чтобы выполнить получаемые из-за рубежа заказы, эти разрушители даже готовы превратить Азербайджан в Сирию, Ливию и другие страны, где существует противостояние граждан.

«Естественно, что Азербайджанское государство, его руководство и народ никогда не позволяли и не позволят воплотиться этим грязным намерениям. Разрушители лишь сами слушают свою ложь, пустые обещания, которые они дают на протяжении вот уже 25 лет», - добавил эксперт.

Рагимзаде также сказал, что попытка разрушителей прийти 20 Января на Аллею шехидов и устроить бесчинство вместо того, чтобы отдать дань памяти в этот день, свидетельствует об отсутствии у этих лиц самоуважения.

«Радикальная оппозиция, организовав 20 Января политическое шоу, своими попытками нарушить общественную стабильность проявила неуважение к шехидам, павшим за свободу страны», - добавил главный редактор.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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