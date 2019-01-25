Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии

25 января 2019 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза Питера Косгроува.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и весь ваш народ с Днем Австралии. Убежден, что дальнейшее укрепление дружественных связей между Азербайджаном и Австралией, углубление сотрудничества в сферах, представляющих взаимных интерес, всегда будут служить интересам наших народов. В этот праздничный день рад передать вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Австралии мира и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.

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