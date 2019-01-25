Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение строительства дороги в Кюрдамирском районе

25 января 2019 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства автомобильной дороги Каррар-Багман-Беюк Кенгерли в Кюрдамирском районе.

Согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Каррар-Багман-Беюк Кенгерли, соединяющей семь населенных пунктов с населением в шесть тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 8,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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