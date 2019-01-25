Президент Ильхам Алиев утвердил порядок сдачи в аренду жилых площадей с обязательством продажи

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании механизма сдачи в аренду жилых площадей с обязательством продажи.

Согласно указу, утвержден "Порядок сдачи в аренду жилых площадей Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики с обязательством продажи".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

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