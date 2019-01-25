Президент Ильхам Алиев утвердил порядок сдачи в аренду жилых площадей с обязательством продажи

25 января 2019 21:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании механизма сдачи в аренду жилых площадей с обязательством продажи.

Согласно указу, утвержден "Порядок сдачи в аренду жилых площадей Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики с обязательством продажи".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии
Политика 19:02
Президент Ильхам Алиев выделил средства на продолжение строительства дороги в Кюрдамирском районе
Политика 18:51
Благодаря личной поддержке Президента Азербайджана во Владикавказе отреставрирована мечеть Мухтарова
Политика 15:53
Вышла в свет 77-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»
Политика 24 января 23:41
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Тофига Тагизаде
Политика 24 января 18:29
Президент Азербайджана: В настоящее время в сельском хозяйстве проводятся большие реформы, совершенствуется механизм выдачи субсидий
Политика 24 января 16:50
Лента новостей
На востоке Бразилии произошел прорыв на плотине
Другие страны 21:59
Проведение неформальных встреч говорит о росте интереса на международном уровне к урегулированию карабахского конфликта - эксперт
Политика 20:58
На конец 2018 года объем долговых обязательств местных правительств Китая достиг 18,386 трлн юаней - Минфин КНР
Китай 20:58
Минэкологии Азербайджана напомнило о сроке предупреждения в связи с загрязнением Каспия
Общество 20:49
Госстат КНР: Общая численность населения Китая по-прежнему демонстрирует относительно стабильный рост
Китай 20:32
Туркменистан приступил к строительству высокоскоростного автобана в сторону Узбекистана
Бизнес 20:31
Баку посмотрел на города Европы с высоты птичьего полета (ФОТО)
Культура 20:12
Авиационные службы США сообщили о проблемах в аэропортах из-за шатдауна
США 20:10
Консул Отто Хаузер: Германия и Азербайджан могут сотрудничать в производстве пластмасс (Эксклюзив)
Бизнес 20:01