Washington Post: Настоящее недовольство в Армении, а не в Азербайджане

26 января 2019 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Настоящее недовольство наблюдается в Армении, а не в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в письме, адресованном консулом Азербайджана в Вашингтоне Вугаром Гурбановым в The Washington Post в связи с недавней статьей, опубликованной данным изданием.

«Интересный урок из недавней истории нашего региона заключается в том, что, хотя Азербайджан подвергался постоянной и чрезмерной критике, именно в соседней Армении назревало настоящее народное недовольство против милитаристского правительства. Тем не менее, многие эксперты настолько зацикливались на Азербайджане, что большинство западных наблюдателей годами игнорировали недовольство в Армении, которое привело к резкой смене режима», - говорится в письме.

Что касается случая с блогером Мехманом Гусейновым, в письме отмечается, что он не проводит голодовку, как он сам заявил, и свидетелями чего стали несколько официальных лиц Европы, которые встречались с ним совсем недавно.

«Также нет никаких доказательств того, что другие задержанные проводят голодовку. Гусейнов недавно лично обратился к Президенту Ильхаму Алиеву с просьбой провести тщательное расследование. Все уголовные дела против Гусейнова были прекращены», - пишет консул.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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