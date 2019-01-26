Азербайджанское государство заботится о трудоустройстве своих граждан и при структурных преобразованиях - эксперт

БАКУ /Trend/ - Указание Первого вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиевой ОАО "Азерэнержи" по обеспечению соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО «Отряд военизированной охраны», может стать примером, сказал в субботу Trend главный редактор газеты "Səs", политический эксперт Бахруз Гулиев.

Гулиев отметил, что структурные преобразования являются требованием времени. «Мир модернизируется, глобализируется и у глобализирующегося мира свои требования. И Азербайджан, как часть этого мира, должен участвовать в этом процессе, и, безусловно, во время необходимых кадровых перестановок, структурных реформ возникают определенные проблемы, и части работников приходится расстаться с работой. Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала соответствующее указание для устранения этих проблем, и это очень гуманный шаг», - сказал политический эксперт.

Гулиев напомнил, что в центре политики, проводимой государством, стоит человеческий фактор. «Азербайджанское государство заботится о благополучии граждан, и, проводя структурные преобразования, думает об их трудоустройстве. Уверен, что этот шаг Мехрибан Алиевой коснется и других структур, и сокращенные в результате структурных реформ лица будут приняты на работу на другие вакансии. Это своевременно предпринятый шаг, и оставшиеся без работы люди вновь обеспечиваются работой. Азербайджанское государство всегда было привержено этой политике, и граждане и их семьи не страдали из-за проводимых структурных реформ. Этот шаг тоже часть государственной политики, и эти реформы, в первую очередь, должны служить гражданам Азербайджана», - отметил политический эксперт.

Напомним, что накануне Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала указание ОАО "Азерэнержи" об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО «Отряд военизированной охраны».

13 декабря 2018 года группа лиц обратилась к Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой с письмом об освобождении от занимаемых должностей в ООО "Отряд военизированной охраны". В результате изучения обращения выяснилось, что в связи с аварией, произошедшей 3 июля 2018 года на Азербайджанской теплоэлектростанции в городе Мингячевир, для предотвращения деяний диверсионного и террористического характера на стратегических объектах государственного значения в энергетической системе в качестве превентивных мер было принято решение об осуществлении охраны данных объектов охранной полицией МВД. В результате возложения необходимой части охраны ООО "Азербайджанская ТЭС" на МВД, осуществления значительной части охраны Мингячевирской и Варваринской гидроэлектростанций министерством по чрезвычайным ситуациям, а также установки на «Азербайджанской ТЭС» и в ряде станций умных камер наблюдения и выполнения работ по ограждению было принято решение о сокращении некоторых работников.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала указание об оперативном решении вопроса с условием восстановления трудовых прав работников и обеспечения их соответствующей работой.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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