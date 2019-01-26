Вице-премьер: Структурные реформы в Азербайджане не предусматривают сокращение работников

26 января 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проводимые в Азербайджане в настоящее время структурные преобразования - одно из направлений концепции глубоких реформ, реализуемых в стране по инициативе Президента Ильхама Алиева, сказал в субботу журналистам вице-премьер Али Ахмедов.

Ахмедов подчеркнул, что эти реформы нацелены на совершенствование и улучшение механизма госуправления, однако структурные преобразования никоим образом не предусматривают сокращение работников.

«Указание Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о трудоустройстве сокращенных в одном из структурных подразделений ОАО "Азерэнержи" сотрудников говорит о том, что реформы не нацелены на сокращение кадров. Речь идет не о сокращении работников, а о еще более эффективном использовании рабочей силы, человеческого капитала, повышении степени эффективности отдельных государственных структур, росте вклада работающих в этих структурах людей, которое они могут внести в общее дело», - сказал Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что одной из обязанностей СМИ – доносить до людей и общественности истинную суть указания Мехрибан Алиевой. «Первый вице-президент Мехрибан Алиева открыто заявила о том, что эти люди должны быть обеспечены работой в структурах, обновляемых и формируемых в результате реформ», - отметил Ахмедов.

Напомним, что накануне Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала указание ОАО "Азерэнержи" об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО «Отряд военизированной охраны».

13 декабря 2018 года группа лиц обратилась к Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой с письмом об освобождении от занимаемых должностей в ООО "Отряд военизированной охраны". В результате изучения обращения выяснилось, что в связи с аварией, произошедшей 3 июля 2018 года на Азербайджанской теплоэлектростанции в городе Мингячевир, для предотвращения деяний диверсионного и террористического характера на стратегических объектах государственного значения в энергетической системе в качестве превентивных мер было принято решение об осуществлении охраны данных объектов охранной полицией МВД. В результате возложения необходимой части охраны ООО "Азербайджанская ТЭС" на МВД, осуществления значительной части охраны Мингячевирской и Варваринской гидроэлектростанций министерством по чрезвычайным ситуациям, а также установки на «Азербайджанской ТЭС» и в ряде станций умных камер наблюдения и выполнения работ по ограждению было принято решение о сокращении некоторых работников.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала указание об оперативном решении вопроса с условием восстановления трудовых прав работников и обеспечения их соответствующей работой. Указание было незамедлительно принято к исполнению.

В этой связи создана специальная комиссия, и в кратчайшие сроки будет решен вопрос обеспечения соответствующей работой указанных граждан в структурных подразделениях ОАО "Азерэнержи" в Мингячевире, сказали в ОАО.

(Автор: Эльчин Мехтиев, Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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