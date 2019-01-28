Указание Первого вице-президента Мехрибан Алиевой обеспечивает успешное продолжение структурных реформ в Азербайджане - эксперт

БАКУ /Trend/ - Указание Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой ОАО "Азерэнержи" об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в отряде военизированной охраны, имеет значение в плане важной особенности новых структурных реформ.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты «Бакы Хабар», политический эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, одна из основных особенностей нынешних структурных реформ в том, что они проявляются не только в плане управления, но и социальных вопросов.

«В связи с тем, что структурные реформы сопровождаются ликвидацией некоторых структур или изменением их юридического статуса, вполне возможны частичное сокращение рабочих мест или же случаи, когда некоторые лица остаются временно без работы. Самым действенным фактором, обеспечивающим поддержку общества и доверие к этому процессу, является его социальный и гуманитарный характер. Несомненно, главная цель структурных реформ - эффективность управления и достижение большего результата посредством как можно меньших расходов», - добавил Гулиев.

Эксперт сказал, что реформы играют социальную и гуманитарную роль. что обеспечивает доверие людей к ним.

«Если люди параллельно с реформами будут терять свою работу, то, естественно, к реформам не будет такого доверия. Наоборот, если параллельно с реформами не будет страдать занятость людей, поддержка реформ обществом еще больше вырастет. С этой точки зрения указание Первого вице-президента Мехрибан Алиевой ОАО "Азерэнержи" является составной честью структурных реформ, начатых Президентом Ильхамом Алиевым, и их продолжением, и посредством этого указания обеспечивается длительность и успешное продолжение реформ», - добавил Гулиев.

Главный редактор отметил большое значение месседжей, которые Президент Ильхам Алиев адресовал общественности, выступая на открытии Научно-исследовательского института овощеводства.

«Президент Ильхам Алиев, имея в виду, что успехи обуславливают вера общества и доверие к реформам, отметил, что поручено, чтобы реформы не приводили к сокращениям и все лица были обеспечены работой. Все это также имеет значение для повышения ответственности чиновников в процессе реформ», - сказал главный редактор.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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