Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летия Исмаила Шыхлы

28 января 2019 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Исмаила Шыхлы.

В марте 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения видного представителя азербайджанской литературы, талантливого прозаика, известного литературоведа, педагога и общественного деятеля, народного писателя Исмаила Гахраман оглу Шыхлы.

Согласно распоряжению, министерству культуры и министерству образования с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 100-летнему юбилею народного писателя Исмаила Шыхлы.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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