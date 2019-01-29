Президент Азербайджана лично подошел к матери шехида, еще раз продемонстрировав, насколько дороги государству и народу шехиды и их семьи - депутат

БАКУ /Trend/ - Семьи шехидов, ветераны войны и инвалиды всегда находятся в центре внимания главы азербайджанского государства, очередным доказательством чего стали состоявшаяся накануне встреча с семьями шехидов и подписанный после нее указ. Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), член Политического совета правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), главный редактор газеты "Yeni Azərbaycan", политолог Хикмет Бабаоглу.

"Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Президентском дворце с семьями шехидов. Выразив глубокое уважение представителям семей шехидов, Президент Ильхам Алиев сказал, что шехиды отдали жизни за родную землю, за Родину. Глава государства лично подошел к матери шехида, еще раз продемонстрировав, насколько шехиды и их семьи дороги для нас. Это и есть духовность, которая обеспечит национальное единство, освобождение земель и неразделимость Родины! Поэтому день восстановления территориальной целостности страны близок», - сказал Бабаоглу.

По его словам, решение проблем семей шехидов определено как основной социальный приоритет. "Неслучайно, что до сих пор гражданам этой категории были предоставлены 6654 квартиры, 6144 автомобиля. Только в прошлом году были предоставлены 626 квартир, а в 2019 году планируется выдача как минимум 800 квартир. Сумма президентской пенсии, выдаваемой семьям шехидов, инвалидам войны и Национальным героям, за прошедший период постоянно росла, была обеспечена выдача месячного социального пособия их детям. Социальная защита семей шехидов год от года усиливается, и меры, осуществляемые главой государства в этой сфере, всегда встречаются с большим уважением и признательностью. В прошлом году Президентом Ильхамом Алиевым тоже был подписан указ по усилению социальной защиты семей шехидов, согласно которому была предусмотрена выдача около десяти тысячам семей шехидов единовременных выплат в размере 11 тысяч манатов, и в рамках этого процесса свыше трех тысяч семей уже получили эти выплаты. А по новому указу, подписанному главой государства после встречи с семьями шехидов, еще больше семей получат единовременные выплаты. Это доказывает, насколько каждый шехид и его семья дороги азербайджанскому государству и народу", - сказал Бабаоглу.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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