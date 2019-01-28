Президент Ильхам Алиев: Апрельские бои показали всему миру, что Азербайджан - это сильное государство, страна имеет мощную армию, и народ никогда не смирится с оккупацией (версия 2)

28 января 2019 21:07 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Апрельские бои показали всему миру, что Азербайджан - это сильное государство, страна имеет мощную армию, и народ никогда не смирится с оккупацией.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметив, что служение народу является для него большой гордостью, глава государства подчеркнул, что сегодня наша страна стремительно развивается, в результате успешной экономической политики в Азербайджане реализуются крупные социальные проекты. Президент Азербайджана отметил, что основная цель - улучшение социального положения граждан. Говоря об осуществляемых в этом направлении программах, Президент Ильхам Алиев сказал, что также усиливается военный потенциал нашей страны, на эти цели выделяются большие средства, два военных парада, состоявшихся в Баку в минувшем году, еще раз продемонстрировали могущество страны.

Глава государства подчеркнул, что Джоджуг Марджанлы является символом нашей несокрушимой воли, его восстановление стало возможным в результате военной победы. «Апрельские бои показали всему миру, что Азербайджан - это сильное государство, наша страна имеет мощную армию, и наш народ никогда не смирится с оккупацией», - сказал Президент Ильхам Алиев, поблагодарив семьи шехидов за то, что они вырастили для страны таких прекрасных сыновей. Глава государства отметил, что наш народ гордится шехидами, они вечно будут жить в наших сердцах.

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