Президент Азербайджана: Резолюции СБ ООН в некоторых случаях остаются на бумаге более чем 20 лет, что ведет к девальвации международного мироустройства (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В ряде случаев резолюции Совета безопасности ООН выполняются за несколько дней, а в некоторых случаях остаются на бумаге более чем 20 лет, все это ведет к девальвации международного мироустройства.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в Давосе в интервью телеканалу «Россия 1».

«Знаете, когда не выполняются решения международных организаций или же выполняются выборочно, когда резолюции Совета Безопасности ООН исполняются также на выборочной основе - в некоторых случаях в течение нескольких дней, а в некоторых случаях в течение более чем 20 лет они остаются на бумаге, конечно же, все это ведет к девальвации международного мироустройства. И отсутствие правил или их нарушение, конечно, чревато последствиями. То есть, нарушается доверие, сокращается уровень взаимодействия между странами. Наоборот, это приводит к определенным конфликтам, к определенным сложностям, напряжению в отношениях между многими странами. Поэтому тот механизм, который выработан, хорош он или плох, он существует», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что это касается и международных отношений, это касается и экономических вопросов, вопросов, связанных с инвестициями.

«И мы, Азербайджан, - та страна, которая всегда выступает за верховенство закона и соблюдение норм международного права, в том числе безукоснительное выполнение всех решений и резолюций ведущих международных организаций. Поэтому, конечно, печально наблюдать сегодняшнюю картину. Это касается, как я сказал, и международных вопросов, и вопросов, связанных с экономической проблематикой. Подрывается доверие, подрывается предсказуемость и сложнее становится вести бизнес. Но опять же возвращаясь к нашей стране, должен сказать, что и в международных вопросах, и вопросах выполнения своих обязательств по всем контрактам, по инвестиционным проектам мы всегда полностью привержены духу и букве тех документов, под которыми мы подписались», - добавил Президент Азербайджана.

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